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Конгрес може збільшити розмір безпекової допомоги Україні до $300 млн

Україна сподівається, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами.

Конгрес може збільшити розмір безпекової допомоги Україні до $300 млн
Фото: kestan.com

У Конгресі США зареєстрували проєкт оборонного бюджету США на 2022 фіскальний рік. У випадку його прийняття розмір безпекової допомоги Україні може бути збільшено з нинішніх 250 млн до 300 млн доларів.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022). Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США", - написала Маркарова у фейсбуці.

Нагадаємо, в серпні 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США зняла блокування 250 млн доларів, призначених для України.

У грудні 2020 року американський парламент затвердив чинний оборонний з 250 млн доларів для України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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