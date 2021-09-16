Адвокат Гордона заявив про некоректне тлумачення Новіковим результатів попереднього засідання суду

Правозахисник і адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у суді за позовом Петра Порошенка вважає, що адвокат Порошенка Ілля Новіков ввів в оману користувачів соцмережі, опублікувавши 15 вересня у Facebook результати попереднього судового засідання. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі.

"Суд не відмовив у розгляді відкликання Дмитра Гордона на позов вашого клієнта. Попереднє судове засідання попереду. Суд переніс дату розгляду на 6 жовтня, оскільки взяв до уваги об'єктивні обставини, які не дозволили журналісту вчасно отримати від вас документи. Обставини ці такі, що Гордон постійно в роз'їздах, зокрема тому, що зустрічі з ним чекають мільйони українців. Так вийшло, що у нього дуже високий рейтинг і попит серед аудиторії, на відміну, вибачте, від вашого клієнта", – написав Рябченко.

Він підкреслив, що твердження Новікова про те, що після слів про оцінювальне судження Гордона процес можна вважати закінченим, є абсолютно неправильним.

"Ні, шановний Ілле Сергійовичу [Новіков], процес по суті на цьому не закінчився, як ви стверджуєте. На жаль (чи на щастя), я не знайомий із російськими судовими реаліями, але в Україні процес не закінчується до набрання рішенням законної чинності. Більш того, навіть потім є можливість оскаржувати судове рішення в касаційному порядку", – заявив Рябченко.

Він зауважив, що попереду важливий судовий процес, на якому прозвучать свідчення "людей, зсередини знайомих із тим, що насправді відбувалося у вищих ешелонах української влади під час і після російського військового вторгнення в Україну 2014 року".

"І так, шановний пане Новіков, висловлювання відповідача дійсно є оцінювальними судженнями, оскільки озвучені конкретною живою людиною і професіоналом своєї справи. Висловлені після публічного (і не публічного) спілкування з високопосадовцями, які не лише спостерігали українські події останніх кривавих років зсередини, але й безпосередньо впливали на них, зокрема намагаючись врятувати Україну від засилля кремлівської агентури, про яке ви, впевнений, знаєте не з чуток. Свідчення цих людей ви та ваш клієнт, а також мільйони українців, почуєте під час цього судового розгляду", – пообіцяв Рябченко.