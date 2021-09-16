У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
ГоловнаПолітика

Адвокат Гордона заявив про некоректне тлумачення Новіковим результатів попереднього засідання суду

Адвокат Гордона анонсував важливі свідчення під час розгляду справи.

Адвокат Гордона заявив про некоректне тлумачення Новіковим результатів попереднього засідання суду
Фото: facebook

Правозахисник і адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у суді за позовом Петра Порошенка вважає, що адвокат Порошенка Ілля Новіков ввів в оману користувачів соцмережі, опублікувавши 15 вересня у Facebook результати попереднього судового засідання. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі.

"Суд не відмовив у розгляді відкликання Дмитра Гордона на позов вашого клієнта. Попереднє судове засідання попереду. Суд переніс дату розгляду на 6 жовтня, оскільки взяв до уваги об'єктивні обставини, які не дозволили журналісту вчасно отримати від вас документи. Обставини ці такі, що Гордон постійно в роз'їздах, зокрема тому, що зустрічі з ним чекають мільйони українців. Так вийшло, що у нього дуже високий рейтинг і попит серед аудиторії, на відміну, вибачте, від вашого клієнта", – написав Рябченко.

Він підкреслив, що твердження Новікова про те, що після слів про оцінювальне судження Гордона процес можна вважати закінченим, є абсолютно неправильним.

"Ні, шановний Ілле Сергійовичу [Новіков], процес по суті на цьому не закінчився, як ви стверджуєте. На жаль (чи на щастя), я не знайомий із російськими судовими реаліями, але в Україні процес не закінчується до набрання рішенням законної чинності. Більш того, навіть потім є можливість оскаржувати судове рішення в касаційному порядку", – заявив Рябченко.

Він зауважив, що попереду важливий судовий процес, на якому прозвучать свідчення "людей, зсередини знайомих із тим, що насправді відбувалося у вищих ешелонах української влади під час і після російського військового вторгнення в Україну 2014 року".

"І так, шановний пане Новіков, висловлювання відповідача дійсно є оцінювальними судженнями, оскільки озвучені конкретною живою людиною і професіоналом своєї справи. Висловлені після публічного (і не публічного) спілкування з високопосадовцями, які не лише спостерігали українські події останніх кривавих років зсередини, але й безпосередньо впливали на них, зокрема намагаючись врятувати Україну від засилля кремлівської агентури, про яке ви, впевнений, знаєте не з чуток. Свідчення цих людей ви та ваш клієнт, а також мільйони українців, почуєте під час цього судового розгляду", – пообіцяв Рябченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також