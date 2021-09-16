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Нацрада перевірить "Перший незалежний", щоб дізнатись власника

Кінцевим бенефіціаром вказана телеведуча Діана Панченко.

Нацрада перевірить "Перший незалежний", щоб дізнатись власника
Фото: Перший незалежний

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа") позапланову виїзну перевірку структури власності.

На сайті Нацради повідомляється, що рішення пов'язане зі зверненням Служби безпеки України.

"У документах, які ТОВ «Тайм медіа» надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ «Медіахолдинг новини». За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожному з яких належить по 1%. Водночас, як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником. Таким чином, у наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко Діани. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, супутниковий телеканал "Перший незалежний" створений колишніми працівниками "телеканалів Медведчука": ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Він працює за ліцензією на цілодобове супутникове мовлення, виданою 2019 року.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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