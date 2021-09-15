Син політика Тарас Чорновіл підтвердив слова Голомші, однак наголосив, що цій інформації "вже близько 20 років".

Лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл не загинув в автомобільній аварії. Його вбили після ДТП.

Про це колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив в ефірі 4 каналу.

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія", - сказав він.

Голомша додав, що причиною смерті Чорновола стало не ДТП.

"Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", - сказав ексзаступник генпрокурора.

Оновлення. Син В’ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл повідомив, що слова Миколи Голомші відповідають дійсності, але наголосив, що нічого нового в контексті справи про смерть Вячеслава Чорновола Голомша не повідомив.

"Всі чомусь вирішили, що це є нова інформація. Але їй вже близько 20 років, це стара інформація, про яку було тисячі інтерв'ю, тисячі коментарів, про це на всіх телеканалах були сотні матеріалів", - зауважив Чорновіл у коментарі Суспільному.

За його словами, припущення щодо слідів від ударів кастетом по голові В’ячеслава Чорновола були висловлені під час однієї з повторних експертиз справи на основі фотоматеріалів.

"Насправді, це є неоднозначна фраза (про кастет), і ми з паном Голомшею це обговорювали і в слідстві, і в суді. Припущення було під час однієї з експертиз, яка працювала з матеріалами попередніх експертиз, тобто це не була ексгумація, це не було дослідження тіла В'ячеслава Чорновола, а були дослідження фотографій, які були зроблені при першій сфальсифікованій експертизі. Тоді експерт вказав на сліди на черепі мого батька, які не можна, з його погляду, пояснити аварією. Він вважав, що вони нагадують, за його даними, те що, по голові вдарили кастетами. Дійсно, такі удари не характерні аварії, але слідство жодної відповіді на його заяви, на його окрему думку, не дало. Ми не маємо просто відповіді на питання звідки з'явились саме такі ушкодження, про які говорив сам Голомша і той експерт", - пояснив Тарас Чорновіл.

В’ячеслав Чорновіл - український політичний діяч, дисидент, журналіст, в 2000 році був удостоєний звання Герой України.

За офіційною версією, Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Києвом, коли його автомобіль зіткнувся з КамАЗом з причепом, що розвертався на шосе. Загинув також водій політика Євген Павлов, постраждав прессекретар.

Більшість друзів і син політика - Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство.

У червні 2010 року прокуратура Києва провела ексгумацію тіла Чорновола для повторної комісійної судово-медичної експертизи. У серпні 2011 року експертиза тіла Чорновола встановила, що він загинув унаслідок травм, отриманих у ДТП.

У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув на дорозслідування справу про загибель Чорновола, скасувавши рішення Бориспільського міськрайонного суду про закриття справи.

У лютому 2017-го понад 300 народних депутатів попросили ГПУ активізувати розслідування загибелі Чорновола. Депутати заявили, що не вірять, що політик загинув у результаті нещасного випадку.