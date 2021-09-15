Фото: ark.gp.gov.ua

Служба безпеки України перекваліфікувала кримінальну справу про 240-річну пляшку хересу, яку в 2015 році піднесли Володимиру Путіну і Сільвіо Берлусконі під час їх візиту на кримський завод "Масандра".

На сайті прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомляється, що у січні 2016 року директорці заводу Яніні Павленко повідомили підозру за ч.5 ст.191 ККУ (заволодіння майном в особливо великих розмірах), але тепер її дії кваліфікували за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни).

"«Генеральна директорка» Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя", - заявила прокуратура.

Фото: promved.ru

Зараз Павленко очолює окупаційну адміністрацію в місті Ялта.

Пляшка Хересу-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року була одним з найцінніших екземплярів енотеки "Масандри", її вартість становила понад 100 тисяч доларів. Відповідно до законодавства України вона вважалась національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

Унікальне колекційне вино привіз до Криму з Іспанії засновник "Масандри" граф Михайло Воронцов. У енотеці "Масандри" на момент окупації Криму в 2014 році зберігалося п'ять пляшок Херес-де-ла-Фронтера, ще дві пляшки продали на аукціоні Сотбіс у 1990-му і 2001 роках.

Винзавод "Масандра" окупанти "націоналізували" ще в 2014 році, а в 2020 році його продали компанії "Південний проєкт", яка належить банку "Росія" (основний акціонер - Юрій Ковальчук, який вважається одним із "гаманців" Володимира Путіна). На початку 2021 році за цим фактом керівники окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов та Володимир Константинов отримали підозру в порушенні законів та звичаїв війни.