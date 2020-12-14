Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму

У 2017 року він також придбав акції заводу шампанських вин "Новий світ" у Судаку.

Компанія "Південний проект", яка належить банку "Росія" (основний акціонер - Юрій Ковальчук, який вважається одним із "гаманців" Володимира Путіна), купила кримський винний завод "Масандра".

Пр оце повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані офіційного порталу розміщення інформації про проведення торгів.

Минулого тижня підконтрольне Росії "Мінмайна" Криму завершило прийом заявок на участь в торгах за акції "Масандри". Заявки подали два учасники - окрім "Південного проекту" це - компанія "Естейт Груп". При цьому, остання була зареєстрована тільки в кінці жовтня 2020 року з статутним капіталом 10 тис. рублів.

Компанія "Південний проект" виграла торги з ціною 5,327 млрд рублів.

Як відомо, у листопаді підконтрольний Росії окупаційний "уряд" Криму виставив на продаж акції винзаводу "Масандра" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" за стартовою ціною 5,3 млрд рублів (69,5 млн долларів США).

Нагадаємо, у грудні 2017 року окупаційна адміністрація Криму провела торги з продажу заводу шампанських вин "Новий світ" у Судаку. Їх переможцем також стала компанія "Південний проект", яка перебуває під санкціями.