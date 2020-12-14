Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует

Какова процедура? Когда станет известно имя нового президента? Есть ли шансы у Трампа и республиканцев опротестовать конечные официальные результаты? Об этом читайте в материале LB.ua.

После того как Верховный суд США лишил Трампа возможности обжаловать результаты всенародного голосования, отказав в рассмотрении иска Генерального прокурора штата Техас по аннулированию голосования в четырёх спорных штатах, появилась информация о намерениях конгрессменов от Республиканской партии оспорить итоговое голосование уже Коллегии выборщиков.

Джо Байден имеет все шансы на победу , причём победа эта может быть оформлена с колоссальным разрывом. Согласно предварительным данным, он получает 306 голосов выборщиков против 232, на которые может претендовать действующий глава Белого дома – Дональд Трамп.

Сегодня, 14 декабря, в Соединённых Штатах стартует заключительный этап президентской гонки: Коллегия выборщиков простым большинством определит , кто из двух кандидатов получит главный пост в государстве – Дональд Трамп или Джо Байден. Тот из них, кто наберёт 270 голосов и более будет признан официальным победителем выборов и приобретёт статус «избранного президента», который будет за ним закреплён до момента вступления в должность.

Фото: EPA/UPG Байден выступает с речью после того, как был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года в Уилмингтоне, штат Делавэр, США, 7 ноября 2020 года

Зачем нужна Коллегия выборщиков

На самом деле на выборах главы государства, прошедших 3 ноября, американцы голосовали не за кандидата в президенты, они формировали Коллегию выборщиков. Как у Республиканской, так и у Демократической партии в каждом штате есть списки своих выборщиков. Зачастую это сенаторы и конгрессмены, меценаты, активисты или же люди, близкие к тому или иному кандидату. После подведения итогов всеобщего голосования, губернатор каждого штата утверждает список, представленный той партией, чей кандидат победил во время предварительного этапа гонки. Далее происходит голосование Коллегии – выборщиков всех 50 штатов плюс отдельно федерального округа Колумбия.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (два сенатора и члены Нижней палаты, количество которых определяется общим числом избирательных округов на территории штата). Чем более населённый штат, тем больше за ним закрепляется выборщиков.

В 48 штатах из 50 действует правило «победитель получает всё» - 100% президентских выборщиков штата присуждаются кандидату, получившему наибольшее количество голосов. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска (четыре и пять выборщиков соответственно).

Как проходит голосование

Выборщики не собираются все в одном месте. Они голосуют каждый в своём штате в отдельно отобранном под эти здании, выбранном их законодательным собранием. Зачастую это учреждение, в котором собирается местное правительство.

Для волеизъявления не используются электронные системы, нет дистанционного почтового или Интернет-голосования: выборщики ставят отметки на обычных бумажных бюллетенях. Причём бюллетеней сразу два: на одном указано имя кандидата в президенты, а на втором – в вице-президенты. Это – одно из самых главных отличий от всеобщего голосования, где две кандидатуры объединены единым списком.

Фото: EPA/UPG

Может ли выборщик проголосовать за другого кандидата?

Может. Такое не единожды случалось в истории США. В последний раз подобное происходило в 2016 году, когда семь выборщиков вопреки волеизъявлению штатов, отдали голос в пользу Дональда Трампа. Впрочем, это не привело к изменению итогов выборов.

Отмечу, что нет федерального законодательства, чётко регламентирующего, как должен голосовать выборщик во время заседания Коллегии. Не прописана и ответственность за волеизъявление, не совпадающее с мнением жителей штата. В то же время существует местное законодательство в 32 штатах, требующее, чтобы выборщик голосовал сообразно воли большинства.

Пока ещё ни одного выборщика не осудили за голосование вопреки позиции избирателей, хотя, как гласит закон отдельных штатов, за подобный проступок можно получить штраф в $1000. Отдельно есть ответственность того или иного выборщика перед партией, назначившей его. Однако всё это – условности.

Когда оглашается финальный результат голосования

К 15 декабря (по киевскому времени), мы узнаем результаты голосования, во всяком случае по большинству штатов. Тогда же планируется выступление Байдена. За ходом волеизъявления можно наблюдать онлайн: большинство штатов ведут интернет-трансляцию.

После подсчёта голосов выборщики каждого штата подписывают шесть сертификатов, к каждому из которых прилагается подтверждающий документ от губернатора. Каждая «пара» отправляется должностным лицам федерального уровня. Самые важные предоставляются действующему вице-президенту (на сей раз – Майку Пенсу) и архивариуса США.

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Джо Байден (справа) смотрит на свидетельство о голосовании выборщиков штата Огайо во время заседания Конгресса по подсчету голосов президентских выборщиков 2012 года, Вашингтон, 4 января 2013 .

На первом заседании Конгресса в Вашингтоне 4 января архивариус передаёт сертификаты от каждого штата. 6 января, когда собираются вместе члены двух палат главного законодательного органа Соединённых Штатов – сенаторы и члены Палаты представителей, – вслух зачитываются результаты голосования и ведётся итоговый подсчёт.

Кандидат, набравший 270 и более голосов, становится победителем президентской гонки. Он приобретает статус «избранного президента», который прикрепляется к нему до момента вступления в должность. Инаугурация же проходит 20 января.

Может ли Трамп опротестовать результаты?

Невзирая на то, что 26 ноября действующий президент Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его соперника, демократа Джо Байдена, стали появляться новости о готовности конгрессменов, поддерживающих нынешнего главу Белого дома, изменить результаты голосования Коллегии выборщиков и сберечь Трампа на посту главы государства. В статье The New York Times говорится, что республиканцы планируют оспорить результаты волеизъявления в ходе сертификации и официального подсчёта в Конгрессе США, которое пройдёт 6 января.

Если один член Палаты представителей и один сенатор объединят усилия, то они могут возражать против результатов голосования Коллегии выборщиков. Оспаривание может проходить по каждому штату. Позиция фиксируется в письменном виде. Для рассмотрения каждого ходатайства члены обеих палат возвращаются в свои корпусы и обсуждают прошение в течение двух часов. И так по каждому отдельному случаю.

Фото: EPA/UPG Подсчет голосов президентских выборщиков 2012 года , Вашингтон, 4 января 2013 .

Опротестование результатов голосования – довольно частое явление в современной истории США. Оно происходило в 2001, 2005, 2017 годах – тогда по инициативе демократов. В последний раз председателем во время процедуры сертификации был на тот момент вице-президент США – Джо Байден. На сей раз процесс возглавит Майк Пенс.

Как отмечает The Times, попытки членов Республиканской партии отменить выборы поставит Пенса, который по Конституции США обязан объявить победителя, в очень трудное положение.

Впрочем, трудно себе представить, чтобы дело дошло до оглашения перевыборов. Слишком большой разрыв по голосам выборщиков. Кроме того, для этих целей республиканцам необходимо заручиться поддержкой большинства как в Палате представителей (где власть у демократов), так и в Сенате, который, конечно же, контролируется их партией, правда далеко не все её члены стремятся поддерживать Трампа и окончательно подорвать доверие американцев как к избирательной системе, так и к ключевым институциям государства, коими являются президент и Конгресс США.