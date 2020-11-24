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Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело

Окружение Трампа начало процесс транзита власти. Администрация служб общего назначения США (GSA), в компетенцию которой входит вопрос смены власти, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи президентских полномочий. Так, будущий глава Белого дома получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя выборов.

После ряда неудач юридической команды Трампа в Джорджии и Мичигане действующая администрация негласно начала процедуру транзита. Это означает, что у Байдена в скором времени появятся федеральный офис и необходимые ресурсы до момента, пока он не войдёт в качестве главы государства в Овальный кабинет. Ему также предоставят доступ к отчетам о нацбезопасности.

Тем временем сам Байден уже объявил часть состава своей команды. Мы поговорим о некоторых наиболее значимых фигурах на дипломатическом и силовом направлениях. Эти люди будут играть важнейшую роль как внутри, так и за пределами Соединённых Штатов. И их политика будет влиять на ситуацию в Украине и на её границах.

Госсекретарь Энтони Блинкен

Новым главой одного из наиважнейших институтов США, Государственного департамента, при президенте Байдене может стать Энтони Блинкен. На самом деле это – компромиссная фигура: ряд американских СМИ ранее сообщал, что будущий глава Белого дома рассматривал на сей пост иную кандидатуру – бывшего советника по вопросам национальной безопасности времён Обамы Сьюзан Райс. Выбор в пользу Блинкена – это попытка Байдена начать двухпартийную историю с чистого листа, не войдя на этапе голосования в Сенате за те или иные президентские креатуры в политический кризис.

Энтони Блинкен
Фото: EPA/UPG
Энтони Блинкен

Блинкен – известный американский аналитик, работавший в одном из наиболее престижных аналитических центров США, занимающихся вопросами безопасности, – Центре стратегических и международных исследований. Ранее – журналист, статьи которого выходили в газете The New York Times и, наверное, в самом глубоком по своей сути международном журнале Foreign Affairs.

Политическую карьеру Блинкен начал в команде экс-президента Билла Клинтона, будучи спичрайтером последнего. Далее руководил аппаратом в сенатском комитете по международным отношениям, который тогда возглавлял Джо Байден. Это – предельно важная позиция, позволяющая человеку ознакамливаться с аналитическими записками дипломатов, послов, иногда представителей разведывательных ведомств, обрабатывать огромный массив информации со всего мира и готовить доклады для сенаторов.

К тому же не стоит забывать, что жена Блинкена – внучка экс-главы Секретной службы США, работавшая личной помощницей на тот момент первой леди Хиллари Клинтон.

Можно сказать, что для Украины будущее назначение Блинкена точно несёт позитивный окрас. Здесь просто можно упомянуть о родственных связях будущего Госсекретаря США, род которого происходит в том числе и из Украины.

«В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас – беженцы или иммигранты. Мой дедушка на рубеже прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приняли в Соединенных Штатах, он выстроил жизнь для себя, детей, мачехи, которая сбежала от коммунизма буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью и в очень юном возрасте прибыла в США», – говорил Блинкен в интервью CBS.

Фото: EPA/UPG

Прадед Блинкена – родом из Киева, иммигрировавший в США в 19 веке и писавший рассказы на идиш о жизни евреев в Америке.

С Украиной Блинкен знаком не понаслышке. В 2015 году – в разгар противостояния с Россией – он, будучи на позиции заместителя Госсекретаря США Джона Керри, прибыл в Украину для переговоров с экс-президентом Порошенко. Тогда переговоры касались не только вопросов войны на Донбассе и безопасности Украины, но и помощи со стороны МВФ, создании антикоррупционной системы и более эффективной работы украинских банков.

На самом деле вопросы борьбы с коррупцией в Украине, прозрачного судопроизводства будут, наверняка, находиться во главе угла Блинкена. И здесь вопрос не только в его личной приверженности этому направлению, но и в программе Байдена в отношении Украины, которая была опубликована до президентских выборов в США. Там было чётко указано: одним из ключевых приоритетов администрации будущего главы Белого дома в отношении нашей страны будет борьба с коррупцией и помощь в работе антикоррупционных институций.

Блинкен рьяный сторонник Украины в вопросе российской агрессии. В своих многочисленных выступлениях и интервью он неоднократно критиковал Россию за оккупацию Крыма и части территории Донбасса: «Я абсолютно убежден, что действия России в Украине – это стратегический проигрыш России в будущем. Во-первых, да, можно сказать, что Россия "выиграла" Крым, но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо. И ее чувство национальной идентичности глубже, чем когда-либо».

Будущий Госсекретарь сторонник политики санкций против РФ, которые непосредственно привязаны к выполнению Минских договорённостей: «Мы увидели, как из России бежит капитал. Мы увидели, как экономический рост в России прекратился, сейчас упал ниже нуля. Остается вопрос: что еще понадобится, чтобы убедить Россию и боевиков, которых она поддерживает, соблюдать обязательства по минским соглашениям. И именно на этом мы теперь сконцентрированы».

Президент США Барак Обама (справа) и заместители советника по национальной безопасности Тони Блинкен (слева) и Бен Роудс (в центре) обсуждают переговоры с Ираном в Овальном кабинете Белого дома, США, 23 ноября 2013
Фото: EPA/UPG
Президент США Барак Обама (справа) и заместители советника по национальной безопасности Тони Блинкен (слева) и Бен Роудс (в центре) обсуждают переговоры с Ираном в Овальном кабинете Белого дома, США, 23 ноября 2013

И самое ключевое – то, что ранее, занимая высокий пост в администрации Обамы, он неоднократно призывал предоставить Украине летальное оружие и укрепить оборону нашей страны.

Помимо всего прочего, Блинкен рьяно критиковал Россию за вмешательство в американские выборы 2016 года, а ныне настаивает на необходимости использовать против РФ страх всё большей зависимости этой страны от Китая.

С возвращением, Джон Керри

Джон Керри – та кандидатура, которая не нуждается в представлении. Он часто вёл переговоры с официальным Киевом, возглавляя Государственный департамент. Его каденция, начавшаяся в феврале 2013 года, фактически совпала с пертурбациями в Украине: ослаблением власти Януковича, его побегом в Россию и началом затяжной войны с РФ.

В новом кабинете будущего президента Джо Байдена Керри будет занимать пост специального посланника президента по вопросам климата. Это направление не ново для бывшего Госсекретаря. Во-первых, потому что, будучи сенатором, Керри выступал против ратификации Киотского протокола со стороны США без вовлечения Китая и Индии в процесс сокращения парниковых газов в атмосферу. Во-вторых, именно Керри был тем человеком, который внедрял на практике договорённости в рамках Парижского климатического соглашения.

Джон Керри
Фото: EPA/UPG
Джон Керри

К тому же важно отметить: администрации Байдена необходимо будет находить общие точки соприкосновения с китайским руководством. И одним из таких важных направлений как раз и может быть климатическая политика, за которую будет отвечать Керри.

Наследник богатейшей американской семьи Форбсов, по материнской линии состоящий в родстве с четырьмя президентами США, включая Джорджа Буша-младшего, а также с аристократических родов Европы; член клана Кеннеди; герой Вьетнамской войны, затем – один из лидеров антивоенного движения. Фигурант записей Никсона в деле «Уотергейт», либерал, выступающий за легализацию абортов и браков однополых пар, ранее – один из богатейших сенаторов США, расследователь дела «Иран-Контрас» (Никарагуа) и дела Норьеги (Панама), критик войны в Ираке 2003 года – всё это регалии Джона Керри.

В 2013 году он был назначен Госсекретарём США вместо Хиллари Клинтон, запустившей ранее «перегрузку» с Россией. Оккупация Крыма РФ окончательно испортила и без того напряжённые отношения между Москвой и Вашингтоном. Встречи Керри с российским президентом Путиным и главой МИД Лавровым не приносили значимых результатов.

Фото: EPA/UPG

Бывший Госсекретарь США назвал захват украинского полуострова «вопиющим шагом со стороны России, напоминающим времена Второй мировой войны». При этом незаконный референдум в Крыму он назвал нелегитимным.

Джон Керри был одним из ключевых приверженцев политики санкций в отношении России. На позиции Госсекретаря США он активно выступал за то, чтобы штрафные меры, применяемые в адрес России, были непосредственно привязаны к выполнению РФ Минских договоренностей. Более того, Керри был тем переговорщиком, который убедил европейские страны признать Россию агрессором и внедрить санкционный режим в отношении не только физических, но и юридических российских лиц.

«Россия вошла в Грузию, Южную Осетию и Абхазию, и ничего не было сделано – никаких санкций, ничего, – подчеркнул Керри. – Тогда мы пришли [к власти]. И когда Россия вмешалась в ситуацию в Украине, мы убедили Европу и наложили санкции. Эти санкции изрядно ударили по России и дали четко понять, что есть цена, которую она заплатит за все это. И, вопреки инстинктам многих в Европе, тех, кто хотел избавиться от санкций, нам удавалось постоянно разворачивать и удерживать их, добиваясь выполнения Минских соглашений».

Джо Байден благодарит бывшего госсекретаря США Джона Керри за поддержку во время предвыборного мероприятия в Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, США, 8 декабря 2019
Фото: EPA/UPG
Джо Байден благодарит бывшего госсекретаря США Джона Керри за поддержку во время предвыборного мероприятия в Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, США, 8 декабря 2019

Бывший Госсекретарь слыл приверженцем демократизации Украины и акцентировал: именно усилия администрации Обамы и Госдепартамента, в частности, сделали невозможным захват Киева российскими войсками.

Джон Керри будет членом Совета национальной безопасности США – влиятельного консультативного органа при президенте Байдене. И это очень важно, вол всяком случае, для Украины.

Нацбезопасность в руках Салливана

Джейку Салливану 43 года, что сделает его в случае утверждения в должности самым молодым советникам президента США по вопросам национальной безопасности с 1950-х годов. Человек, который – как показала практика – умеет ладить со всеми сторонами: как с демократами, так и с республиканцами.

В те времена, когда Клинтон возглавляла Госдепартамент, он руководил департаментом политического планирования – важнейшей аналитической службой при ведомстве, отвечающей за разработку стратегий для институции, детального анализа мировой повестки. Среди бывших членов департамента – Збигнев Бжезинский, Джордж Кеннан, Пол Вулфовиц, Ричарж Хаас. Одним из главных и первых достижений данного подразделения можно назвать «План Маршалла».

Однако политический, да и дипломатический путь Салливана начался куда раньше, с 2008 года, когда он стал советником Хиллари Клинтон во время президентских праймериз Демократической партии. Затем, уже в ходе заключительного избирательного цикла, он занимал идентичное место в штабе Обамы.

Хиллари Клинтон (справа) разговаривает с бывшим сотрудником в Джейком Салливаном (слева) во время перерыва в даче показаний в Специальном комитете Палаты представителей по Бенгази, на Капитолийском холме в Вашингтоне, США, 22 октября 2015 г.
Фото: EPA/UPG
Хиллари Клинтон (справа) разговаривает с бывшим сотрудником в Джейком Салливаном (слева) во время перерыва в даче показаний в Специальном комитете Палаты представителей по Бенгази, на Капитолийском холме в Вашингтоне, США, 22 октября 2015 г.

С Байденом он познакомился во времена своей работы в Госдепартаменте времён 44-го президента США. Он был заместителем помощника президента и советником по вопросам национальной безопасности на тот момент вице-президента США Джо Байдена.

Одним из достижений Салливана, как полагает команда Обамы – Байдена, является подписание Иранского ядерного соглашения 2015 года. Тогда одним из ответственных лиц на этом направлении был как раз Салливан, проводивший многоразовые секретные встречи с иранским руководством и другими участниками договора. Также он занимался вопросами Ливии и Сирии и Мьянмы.

Салливан был старшим советником при штабе Клинтон в выборах 2016 года по вопросам внешней политике. Тогдашний проигрыш будущий советник по вопросам нацбезопасности Байдена воспринял как личное поражение: его имя часто фигурировало в опубликованной Wikileaks переписке главы избирательного штаба Хиллари – Джона Подесты.

В 2020 году, будучи членом избирательного штаба Байдена, Салливан занимался вопросами экономики и внешней политики.

Будучи в Украине в 2013 году (ещё до побега Януковича), когда Клинтон возглавляла Госдепартамент, Салливан отмечал важность демократизации нашей страны и настаивал на освобождении политических заключённых.

Джейк Салливан
Фото: Global Look Press
Джейк Салливан

«Мы озвучили это публично, государственный секретарь Клинтон (Хиллари Клинтон – ред.) озвучила это в своих письмах руководству Украины. Мы совершенно четко обозначили, что готовы поддерживать реальное движение в направлении демократизации в Украине, и пока этого не произойдет, мы будем продолжать высказывать несогласие. Мы очень прозрачны и постоянны в нашей политике в этом отношении… Вашингтон верит в необходимость осуществить процессы, которые позволят обращаться с оппозицией и экс-премьером Юлией Тимошенко, с которой, как мы думаем, обращаются не вполне справедливо», – обозначал Салливан.

После начала российско-украинской войны и оккупации части территорий Украины Салливан выступал (как на это указывают его бывшие коллеги из администрации Обамы) за более активную помощь со стороны США ВСУ.

Салливан критиковал Россию за вмешательство в выборы США в 2016 году. А ныне он натаивает на возобновлении и усилении роли альянсов, например, НАТО. Для Украины, внесшей определённые дополнения к Конституции, подобное направление, которое представляет Салливан, да и другие вышеупомянутые члены правительства Байдена, является предельно позитивным фактором с точки зрения евроатлантического взаимодействия.

Директор национальной разведки Хэйнс

Эврил Хэйнс – возможный будущий глава одной из самых мощных разведок США, ЦРУ, в администрации Байдена. Обладатель коричневого пояса по дзюдо, реконструктор самолётов, успешный собственник книжного магазина, доктор физических наук, успешный юрист, а самое главное – первая в истории в женщина – заместитель директора ЦРУ (2013-2015) и заместитель советника президента США по национальной безопасности (2015-2017).

Джо Байдена она знает давно: как и Энтони Блинкен, она работала в сенатском комитете по вопросам внешней политики (международных дел), когда его возглавлял будущий 46-й президент США.

До громкого назначения в Центральное разведывательное управление США она работала в качестве заместителя советника по вопросам нацбезопасности – должность, которую она занимала до конца каденции Обамы.

Эврил Хэйнс (в центре)
Фото: Newsweek
Эврил Хэйнс (в центре)

Во время своей деятельности в силовых органах США ей пришлось столкнуться со множеством вызовов и скандалов. Вопрос об участии сотрудников ЦРУ во взломе компьютеров сотрудников Сената, которые составляли данные профильного сенатского комитета Сенатской по вопросам разведки (дело касалось участия пыток при участии американских силовиков); использование дронов для ликвидации опасных преступников, вмешательство России в выборы 2016 года – всеми этими делами занималась Хэйнс.

Здесь важно отметить, что именно Хэйнс поддержала нынешнего главу ЦРУ, Джину Хаспел, во время сенатских слушаний по её утверждению на этот пост. В каком-то смысле это означало преемственность системы.

Это важно и для Украины, которая ни раз проводила совместные специальные операции с США не только в отношении России, но и по другим направлениям. 

В случае утверждения Сенатом, Хэйнс станет первой женщиной, занимающей пост директора национальной разведки, который был создан после терактов 11 сентября, чтобы избежать ошибок разведки, которые привели к первому массовому нападению иностранных террористов на территорию США.

Самый ключевой вызов, который будет перед ней стоять, – восстановление роли разведсообщества в процессе принятия решений. Напомним, что действующий президент Трамп часто отметал доклады американских разведок, подвергая сомнению американские спецслужбы, называя их частью «глубинного государства». Всё это служило тому, что в Овальном кабинете более слышали аргументы Путина, чем собственных разведчиков. 

Для Украины назначение Хэйнс – это важный сигнал, символизирующий приход ко власти профессионала, который знает, как противодействовать России. Более того, это также означает, что взаимоотношения между украинским и американским разведсообществами, которые воплотились в немалое количество успешных спецопераций, будут лишь развиваться и углубляться. А с точки зрения войны это предельно важно.

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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