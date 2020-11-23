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Кіпр не визнає російську окупацію Криму - посол

Українська сторона запросила кіпрських дипломатів взяти участь у "Кримській платформі".

Кіпр не визнає російську окупацію Криму - посол
Фото: turoboz.ru

Республіка Кіпр продовжує неухильно дотримуватися позиції щодо невизнання тимчасової окупації Росією Кримського півострова.

Про це заявив посол в Україні Луїс Телемаху під час зустрічі з заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, передає пресслужба МЗС України.

Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ООН та ЄС при ухваленні відповідних резолюцій та рішень. 

Еміне Джеппар поінформувала свого кіпрського колегу про ситуацію в окупованому Криму та запросила кіпрську сторону взяти участь у "Кримській платформі".

Нагадаємо, 16 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не визнавала й не визнає російської анексії Кримського півострова.

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