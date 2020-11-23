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ВООЗ відправляє в Китай експертів для з’ясування походження COVID-19

Китайська сторона вже погодила таку місію.

ВООЗ відправляє в Китай експертів для з’ясування походження COVID-19
Фото: myseldon.com

Міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) незабаром зможе відправитися в Китай для прояснення обставин появи коронавірусу COVID-19.

Про це заявив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, китайська сторона вже погодила таку місію.

"Ми ніяк не сумніваємося і маємо на те запевнення наших китайських колег з уряду, що поїздці на місце подій ... сприятиме (китайська сторона - ред.) і якомога швидше", - сказав Райан.

Він додав, що китайські фахівці вже виконали "величезний обсяг наукових досліджень", проте міжнародні експерти повинні теж взяти участь в роботі, щоб перевірити точність даних, і щоб міжнародне співтовариство було впевнене в результатах розслідування.

Експерт ВООЗ також зазначив, що фахівці, готуючись до відрядження в Китай, підтримують регулярні онлайн-зустрічі з китайською стороною.

Нагадаємо, раніше голова КНР Сі Цзіньпін під час Третього Паризького форуму миру заявив, що ВООЗ повинна відігравати вирішальну роль у боротьбі з пандемією COVID-19.

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