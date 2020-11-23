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Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021

Нещодавно Ляшко заявляв, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021
Фото: EPA/UPG

Розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.

Про це повідомляє AstraZeneca.

На мапі, оприлюдненій AstraZeneca, позначено, що згідно з механізмом COVAX, вакцина буде доступна у червні 2021 року. А за контрактом з Єврокомісією, яка допоможе отримати препарат Україні, - лише у серпні.

Фото: AstraZeneca

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Нагадаємо, розроблена Оксфордським університетом потенційна вакцина від коронавірусу AstraZeneca показала ефективність у 62% та 90%, залежно від принципу дозування під час першого та другого введення. 

Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, цього достатньо для імунізації 50 мільйонів людей.

У жовтні повідомлялося, що Україна у межах COVAX може отримати саму вакцину AstraZeneca, а також Novavax.

За уточненими даними Pfizer, ефективність її вакцини становить 95%. До кінця цього року Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз препарату, у 2021 році - 1,3 млрд доз. Препарат створюють спільно з німецькою компанією BioNTech. 

Для Європи ця вакцина буде коштувати по 15,5 євро за дозу, для повного вакцинування потрібно два щеплення. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.

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