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Арахамія отримав негативний тест на COVID-19 і виходить на роботу

Голова фракції "СН" перебував на самоізоляції, хоча не хворів.

Арахамія отримав негативний тест на COVID-19 і виходить на роботу
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія виходить із самоізоляції після отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат", - сказала Палійчук у понеділок, 23 листопада.

За її словами, Арахамія вийде на роботу вже сьогодні.

20 листопада Палійчук повідомила, що Арахамія здав два тести на COVID-19. Перший показав позитивний результат, другий - негативний. Через це лідер фракції, за її словами, пішов на самоізоляцію, працює дистанційно та чекає на результати ще одного тестування.

Нагадаємо, про повернення до повноцінної роботи сьогодні повідомили президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони обоє отримали негативні тести на ковід і залишили "Феофанію", де лікувалися з 12 листопада.

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