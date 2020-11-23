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Глава ОП Єрмак одужав від коронавірусу

Тест показав негативний результат.

Глава ОП Єрмак одужав від коронавірусу
Фото: Офіс Президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу і повертається до повноцінної роботи у звичному режимі.

Про це він повідомив уранці 23 листопада.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", - написав Єрмак у фейсбуці.

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. 12 листопада стало відомо, що Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію.

19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 виявився позитивним.

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