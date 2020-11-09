Голова Офісу президента Єрмак отримав позитивний тест на ковід

Він повідомив, що піде на самоізоляцію, але працюватиме "у звичному режимі, не сповільнюючи темп".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Під кінець робочого дня отримав занадто «позитивні» новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав Єрмак.

Голова ОП зазначив, що цього тижня у нього запланована відеозустріч радників лідерів "нормандського формату".

"Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоча і буду на самоізоляції, але працювати планую у звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини", - наголосив Єрмак.

Він закликав громадян не допускати недбалого ставлення до карантинних правил.

"Носіть маски, мийте руки. Зберігайте дистанцію, зберігаючи спокій. Від цього залежить швидкість розповсюдження вірусу. Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - додав голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на ковід. Він зазначив, що почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Також повідомлялося, що керівник Офісу президента, його заступники та працівники ОП здають ПЛР-тести на постійній основі. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Сьогодні також стало відомо про те, що ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка. Він перебуває на лікарняному.