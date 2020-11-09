Форум Мира в Париже – новый Давос и даже больше

Поскольку целый ряд дружественных Институту Горшенина институций выступает соорганизаторами III Парижского Форума Мира, мы очень внимательно следим как за развитием этой глобальной коммуникационной площадки, так и за его дискуссиями и результатами. О выводах Форума, которые, среди прочего, могут оказаться важными и для современной Украины, мы обязательно поделимся в наших следующих отчетах.

Форум мира является важной платформой для президента Франции Эммануэля Макрона , который в последние годы прилагает немало усилий для того, чтобы Париж уверенно котировался в качестве ключевой столицы не только Европы, но и мира. Традиционно ежегодное мероприятие сосредоточено на поиске глобальных решений в сфере управления – государствами, крупными компаниями, кризисами.

11-13 ноября в Париже пройдет уникальный форум, по своему масштабу сравнимый с Давосским экономическим форумом и Мюнхенской конференцией по безопасности. Возможно, в чем-то даже превосходящий обе авторитетные площадки.

Фото: EPA/UPG Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Парижском Форуме Мира, 12 ноября 2019 .

В нынешнем году к списку вызовов добавилась пандемия, что отразилось не только на повестке, но и на формате Форума. Еще месяц назад организаторы заявляли, что мероприятие будет “гибридным” (еще одно знаковое слово последних лет) и включать в себя две части: “физическую” и “цифровую”. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией, которая резко обострилась за последнее время, Форум пройдет в онлайн-формате. Что не умаляет высокого представительства его участников, а также тем, предложенных к обсуждению.

Третий Парижский Форум Мира пройдет в этом году в традиционные даты (11-13 ноября, так же как год и два назад) и будет посвящен коллективному реагированию на коронавирус: как с точки зрения немедленных ответных мер, так и глобальнее, с точки зрения восстановления более устойчивого мира.

Изменения климата, опасность пандемии и эффективность принимаемых мер по борьбе с ней, уровень политического популизма, риски национализма и изоляционизма, влияние социальных сетей на глобальные процессы – ни по одному из этих и многих других актуальных вопросов нет консенсуса ни в среде политиков, ни в среде исследователей и экспертов. В то же время ни у кого нет сомнений, что темпы глобальных процессов ускоряются, а возможности управления и контроль над ними стремительно сокращаются. Минувшее десятилетие кардинально перекроило мироустройство по сравнению с относительным затишьем 2000-х. И политики мирового уровня уже всерьёз публично сравнивают ситуацию с десятилетиями накануне мировых войн прошлого века. Такая характеристика нынешнего времени звучит всё чаще.

Фото: EPA/UPG Эммануэль Макрон на Парижском Форуме Мира, 12 ноября 2019 .

«Плохо управляемый мир быстро скатывается в состояние войны». Эта формула Жюстэна Вэзза, французского историка и Директора по планированию политики Министерства Европы и иностранных дел Франции, стала отправной точкой для первого Парижского Форума Мира два года назад. А сам Вэзз стал первым президентом Форума.

По замыслу организаторов, парижский Форум должен стать для институтов управления государствами тем же, чем Давос для мировой экономики и Мюнхенская конференция для системы мировой безопасности. То есть центральной площадкой, на которой вырабатываются решения в соответствующей сфере. Местом, где главы государств и международных организаций встречаются с гражданским обществом и частным сектором для выработки новых форм коллективных действий.

Фото: EPA/UPG

Первый Парижский форум мира проходил 11-13 ноября 2018 года. В нем приняли участие 65 глав государств и правительств, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Крупные международные и финансовые организации были представлены генсеком Совета Европы, ОЭСР, директорами ЮНЕСКО, МВФ, ВТО, президентом Мирового Банка. Среди участников II Парижского форума мира следует отметить Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, вице-президента Китайской народной республики Ван Цишань, президента международного комитета Красного Креста, генерального секретаря ОБСЕ. Иными словами – это Форум первых лиц мировой политики и экономики, принимающих ключевые решения для всего мира.

На открытии первого Форума Генеральный секретарь ООН Гутерриш также обращался к опыту первых десятилетий прошлого века и провел параллели между политической атмосферой нашего времени, периодом до Первой мировой войны и периодом между мировыми войнами 30-х годов. Во многом посылы Генсека ООН поддержала и Ангела Меркель, заявив, что национализм и популизм являются одними из главных вызовов миру и Европе.

Фото: EPA/UPG Генсек ООН Антониу Гутерриш во время открытия Парижского форума мира, 11 ноября 2018 г.

Что касается рубежа 2020-2021 годов, то на данном историческом отрезке решено обсудить вопросы согласно следующей повестке:

Улучшение глобального управления здоровьем и усиление координации между участниками. Усиление систем оповещения и готовности, а также усиления местных систем здравоохранения в развивающихся странах. Возможно, именно на III Форуме мира будет комплексно сформулирована глобальная повестка борьбы с пандемией на основе тех уроков, которые мир вынес из текущего года. Не исключено, что Форум принесет и какие-то важные новости по поводу научных разработок в сфере противодействия коронавирусу. “Починка” и “озеленение” капитализма: помимо необходимых чрезвычайных мер, в том числе для развивающихся стран, задекларирована необходимость построить более справедливую и инклюзивную экономику, а также экологически устойчивые производственные системы. Как сделать так, чтобы так называемые “большие данные” (big data) и социальных помогали развитию, а не вредили. Кибер-решения могут способствовать борьбе с совершенно разными типами вызовов, включая и борьбу с пандемией, однако в то же время они могут поставить под угрозу конфиденциальность и свободу. И это процесс, который сегодня беспокоит многие общества в разных странах мира. Следовательно, от III Форума мира следует ожидать и ответов на вопросы о том, как бороться с глобальной дезинформацией, fake news, как принимать решения о надлежащем регулировании использования личных данных и повышать кибербезопасность для всех. Другие вопросы глобального управления, такие как архитектура региональной безопасности и мир, гендерное равенство, образование (с угрозой для хрупких систем образования), биоразнообразие – особенно в отношении океанов и доступа к чистой воде – а также управление космическим пространством. Все эти темы также должны остаться в поле зрения, несмотря на экстренное объявление об изменение формата мероприятия и радикального сокращения так называемой «физической» составляющей Форума.

Одной из ключевых дискуссионных панелей Форума станет официальная церемония с участием глав государств и международных организаций, приглашенных президентом Макроном для работы над коллективным ответом на коронавирус.

В рамках Форума пройдет саммит Банков Развития, в фокусе которого будет кризис и последующее экономическое и социальное восстановление, усилия по достижению общих и глобальных целей в области устойчивого развития.

Традиционно в ходе Форума будут представлены избранные проекты от неправительственных организаций и фондов, частного сектора, международных организаций, местных органов власти, ученых и экспертов. Отбор проектов стартовал в марте нынешнего года.

Фото: parispeaceforum.org

Из 850 заявок были отобраны 100 проектов. 46 из них сосредоточены на немедленном реагировании на кризис в области здравоохранения, социальный и экономический кризис, в частности на трех приоритетах Форума в этом году: управлении здоровьем, использовании и регулировании цифровых инструментов и платформ для реагирования на кризис, а также поддержке гражданского общества и экономической активности во время пандемий.

Один из проектов, которые будут представлены, непосредственно касается Украины. Это инициатива Всемирной организации здравоохранения, которая фокусируется на вопросах здравоохранения как одном из подходов к установлению и укреплению мира в зонах войн и военных конфликтов. Инициативу планируется реализовать и в Украине. Исследователи предполагают, что если отдельные лица и группы будут иметь равный доступ к услугам здравоохранения, они с большей вероятностью будут жить в гармонии и противостоять агрессивному поведению.

Уникальный элемент III Парижского Форума Мира, который появился только в этом году – это “деловой трек”, организованный для компаний, стремящихся улучшить коллективные меры реагирования и повысить устойчивость к коронавирусу. Эта часть Форума ориентирована на частный сектор. Она даст шанс выйти на глобальную сцену руководителям бизнеса высокого уровня, поделиться своим опытом борьбы за устойчивость компаний в период глобальной пандемии. Возможно, именно эти доклады и дискуссии станут полезными и для украинского корпоративного сектора, также переживающего не лучшие времена.

Подробнее с программой мероприятия каждый желающий может ознакомиться на официальном сайте Форума.

В этом году Форум предоставит зарегистрированным участникам широкие онлайн-возможности для взаимодействия с руководителями проектов, с участниками высокого уровня, а также для экспериментов с новыми и мощными формами цифровых сетей. Эксперты Института Горшенина также будут внимательно следить за событиями, происходящими на полях III Парижского Форума Мира, чтобы подготовить доклад, который будет полезным для украинских государственных лиц, членов парламента, представителей крупных компаний и бизнеса.