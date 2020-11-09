Рішення КС щодо декларацій ставить під загрозу попередні досягнення України, - Тейлор

Американський уряд і міжнародна спільнота "дуже занепокоєні" рішенням Конституційного суду щодо електронних декларацій, оскільки таке рішення може мати наслідки для міжнародної співпраці та Конституції.

Про це тимчасовий повірений у справах США в Україні у 2019-2020 роках Вільям Тейлор заявив в інтерв'ю Суспільному.

На думку дипломата, потрібно ухвалити нові закони, аби виправити ситуацію.

"Я дуже занепокоєний, американський уряд, міжнародна спільнота, європейці дуже занепокоєні через виклики, які поставило перед антикорупційними інституціями рішення Конституційного суду. Він ухвалив рішення, що розвалюють антикорупційні інституції, які створила Україна, ставши лідером з антикорупційної роботи в Європі та в усьому світі - ніде більше немає такого закону про електронні декларації. Так, деякі люди казали, що цей закон заходить аж надто далеко. Але Україна стала лідером у цій роботі і це давало результат - в Україну почали приходити інвестиції, МВФ підписав угоду, надавав ресурси, кредити, що, своєю чергою, дало хід іншій допомозі та коштам з європейських інституцій", - сказав Вільям Тейлор.

Дипломат вважає, що КС поставив усі попередні досягнення під загрозу і таке рішення може мати наслідки для Конституції.

"Це хитромудра ситуація, бо для того, щоб виправити проблему, потрібно вносити зміни у законодавство, а можливо і в Конституцію. Це все потребує лідерських рішень від президента Зеленського", - вважає повірений у справах України.

Він зауважив, що, з одного боку, в Україні "діє принцип незалежності судів, вільних від політичного втручання", а з іншого - "цей суд є і він корумпований", оскільки, принаймні, окремі судді цього суду "ухвалюють рішення, які не відповідають інтересам українського народу".

"Є різні ідеї, як це зробити. Наприклад, зараз у Конституційному суді ще лишаються вакантні місця, також, як я і казав, не всі судді поділяють рішення, що були ухвалені. Є можливості ухвалити нові закони, які могли б виправити речі, що не відповідають Конституції", - запропонував Тейлор.

Дипломат додав, що потрібно провести певну роботу, але вона "вимагає політичного лідерства від президента, яка б демонструвала підтримку антикорупційних інституцій".

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС та повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації. Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови від голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного Суду.

Це може відбутися, якщо буде політичний конфлікт.