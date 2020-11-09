"Люди з ампутованою совістю": Зеленський заявив, що політичні опоненти "радіють його хворобі"

Президент запевнив: сам він бажає своїм опонентам тільки здоров’я та обов’язкового одужання.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі" та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.

Про це він написав у Facebook.

У своєму дописі Зеленський зазначив, що ще від початку пандемії COVID-19 зрозумів, що хвороба точно не пройде повз нього і навіть здивувався, що не дивлячись на захворювання його родини інфекція оминула його.

"На жаль, маємо прийняти для себе таку аксіому: поки не буде надійної вакцини – кожен під загрозою. Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжки зараження і тим самим суттєво знизити навантаження на лікарні й отримати можливість «витягнути» важкі форми", - написав Зеленський.

Він зазначив, що робота президента не дозволяє йому бути повністю ізольованим. Він також нагадав, що не всі переносять COVID-19 однаково.

"З іншого боку, бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно", - заявив Зеленський.

Президент запевнив: сам він бажає своїм опонентам тільки здоров’я та обов’язкового одужання.

"Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості", - додав він.

За словами Зеленського, Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності робити по 50 тисяч тестів щодоби та справлятися з 10 тисячами заражень щодоби.

"Ми працюємо. Хоча декому подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п’яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на ковід. Він зазначив, що почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Також повідомлялося, що позитивний тест на ковід отримав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Сьогодні також стало відомо про те, що ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка. Він перебуває на лікарняному.