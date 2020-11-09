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Лідери Польщі та Ізраїлю побажали Зеленському одужання від COVID-19

Про це лідери двох країни повідомили на своїх сторінках у Twitter.

Лідери Польщі та Ізраїлю побажали Зеленському одужання від COVID-19
Президент Володимир Зеленський та міністр Максим Степанов під час наради з науковцями, залученими до розробки української вакцин
Фото: president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда І прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу побажали хворому на коронавірус президенту України Володимиру Зеленському якнайшвидшого і повного одужання.

Про це лідери двох країни повідомили на своїх сторінках у Twitter.

"З найкращими побажаннями якнайшвидшого і повного одужання президенту України Володимиру Зеленському. Ми підтримуємо вас і Україну в ці складні моменти пандемії COVID-19. Одужуйте швидше, пане президенте!" - написав Дуда.

"Мій друг Володимир Зеленський, бажаю Вам повного одужання", - мовиться у повідомленні голови уряду Ізраїля.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на ковід. Він зазначив, що почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Також повідомлялося, що позитивний тест на ковід отримав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Сьогодні також стало відомо про те, що ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка. Він перебуває на лікарняному.

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