Трамп хоче балотуватися на новий президентський термін в 2024 році - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам, що він розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента в 2024 році.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два обізнаних джерела.

Як зазначає видання, така реакція Трампа свідчить про те, що він розуміє, що програв вибори 2020 року Джо Байдену. Наразі Трамп продовжує наполягати на тому, що він справжній переможець, що відбулися фальсифікації виборів і що його команда буде боротися до кінця в судах.

Виданню не вдалося оперативно зв’язатися з представниками штабу Трампа та Білого дому для коментарів.

Як зазначає видання, політичні консультанти Республіканської партії негативно сприймають перспективи балотування Трампа, який може зберегти неабиякий політичний вплив навіть через 4 роки після втрати президентської посади.

Цей факт може заморозити амбіції, збір коштів та укомплектування персоналом окремих кандидатів Республіканської партії, яка наразі прагне перегрупуватися і зменшити асоціації з образом Трампа.

Нагадаємо, у суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.