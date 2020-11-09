Голова МЗС Німеччини: за Байдена зміниться не все, але багато чого покращиться

Гайко Маас вважає, що Байден не акцентуватиме увагу на витратах на оборону країн НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив переконання, що за умови президентства кандидата від Демократичної партії Джо Байдена зміниться не все, але багато речей покращаться.

Про це Маас заявив телеканалу Deutschlandfunk, пише Reuters.

На думку Мааса, Байден не акцентуватиме увагу на видатках країн на НАТО, як це робив Дональд Трамп. Чинний президент дорікав Німеччині, що тій не вдалося підняти витрати на оборону до 2% обсягу виробництва, як цього вимагає Альянс.

Маас вважає, що суперечка щодо витрат на оборону не завершиться за Байдена, але буде вестися в іншій стилістиці.

Нагадаємо, що згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байден на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер заявив, що політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься