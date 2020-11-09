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Virgin Hyperloop провела перше в світі випробування надшвидкісної транспортної системи з людьми

Пасажирами стали керівники компанії. 

Американська компанія Virgin Hyperloop провела перше в світі тестування надшвидкісної транспортної системи з пасажирами-людьми. 

Це було ключовим випробуванням безпеки технологій, которі, як очікується, докорінно змінять перевезення людей і вантажів, пише Reuters.

На випробувальному полігоні у Лас-Вегасі першими пасажирами стали керівники Virgin Hyperloop Джош Шигель (технічний директор) і Сара Лучіан (директор з роботи з пасажирами). 

Фото: virginhyperloop.com

"Я мав істинне задоволення побачити історію, створену на моїх очах", – заявив голова Virgin Hyperloop Султан Ахмед бін Сулайем.

Як пише The Verge, капсула "Пегас" з пасажирами перебувала у вакуумній трубі-трассі, де розігналася до швидкості близько 160 км/годину перед сповільненням для зупинки. 

Це випробування є важливим досягненням для заснованої в 2014 році компанії Virgin Hyperloop - футуристичної транспортної системи, що являє собою підвішені на магнітному полі капсули, які рухаються по вакуумних трубах зі швидкістю понад 1000 км на годину.

Протяжність тестової траси має 500 метрів у довжину та 3,3 м в ширину. Вона розташована приблизно в 30 хвилинах від Лас-Вегаса у пустелі. Компанія заявила, що провела більше 400 випробувань на цій трасі, проте це перший тест із пасажирами.

Нагадаємо, у вересні 2019 міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проєкту Hyperloop в Україні, яким займався ексміністр Володимир Омелян. Він назвав цю ідею абсурдною.

У травні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив Національну транспортну стратегію Drive Ukraine 2030. Вона передбачає світове лідерство України в розвитку гіперлупу.

Тестовим майданчиком з впровадження транспорту п'ятого покоління мав стати Дніпро. Омелян обіцяв українцям реалізувати проєкт за 5-10 років.

У 2018 Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies.

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