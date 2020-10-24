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Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі

OSIRIS-REx зібрав значно більше ґрунту, ніж очікувалося.

Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Фото: скрін відео

Американський космічний апарат OSIRIS-REx розсипав частину ґрунту, зібраного з астероїда Бенну за 333 млн км від Землі.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Головний спеціаліст місії Данте Лауретта пояснив часткову втрату матеріалу тим, що апарат зібрав більше ґрунту, ніж очікувалося, і деякі частинки забили краї під кришкою контейнера.

"Ми стали майже жертвами власного успіху", - зазначив Лауретта на пресконференції.

Вчені встановили, що збір матеріалу був проведений з глибини 48 сантиметрів. Тепер вони мають намір прискорити процес переміщення ґрунту в спеціальну капсулу для доставки на Землю.

Апарат Osiris-REx, який вже два роки перебував на орбіті Бенну, в ніч на 21 жовтня зібрав зразки ґрунту з потенційно небезпечного для Землі астероїда. Після зниження апарат торкнувся поверхні для захоплення породи за допомогою руки-маніпулятора довжиною 3,35 м з блоком збору зразків. Osiris-REx повинен був випустити струмінь газоподібного азоту під тиском і спеціальним насосом зібрати пил, що піднявся з поверхні.

Космічний апарат OSIRIS-REx було запущено в 2016 році. Астероїд Бенну масою 140 млн тонн, виявлений у вересні 1999 року, за прогнозами вчених може зіткнутися з Землею в період з 2169 по 2199 роки.

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