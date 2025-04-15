Blue Origin здійснила перший повністю жіночий політ космічних туристів

Американська компанія Blue Origin, яка належить одному з найбагатших бізнесменів світу Джеффу Безосу, успішно запустила першу в історії космічного туризму місію у форматі "тільки для жінок".

Як пише BBC, на борту капсули "New Shepard" до висоти 100 кілометрів, яка вважається міжнародно визнаною межею космосу, вирушили шестеро жінок: наречена Безоса Лорен Санчез, відома співачка Кеті Перрі, телеведуча Ґейл Кінг, колишня науковиця NASA Аїша Боу, активістка за права людини Аманда Нгуєн та кінопродюсерка Керіанн Флінн.

Політ тривав лише 11 хвилин, проте у жіночого екіпажу була можливість на кілька миттєвостей відчути невагомість. Після приземлення у Техасі новоспечені астронавтині перебували у піднесеному настрої - а Кеті Перрі навіть поцілувавала землю.

Blue Origin вдалося успішно повернути після запуску не лише капсулу, але й ракету-прискорювач - це частина стратегії щодо здешевшання суборбітальних місій. Компанія не розкриває вартість квитків для охочих стати космічним туристом, але відомо, що лише за бронювання місця потрібно викласти 150 тисяч доларів.