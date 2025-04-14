Вибори канцлера Німеччини мають відбутись 6 травня

У німецькому Бундестазі оголосили орієнтовну дату виборів федерального канцлера.
“Голова німецького Бундестагу Юлія Клекнер готується скликати німецький Бундестаг для виборів Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина у вівторок, 6 травня 2025 року”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що вибори відбудуться за умови схвалення коаліційної угоди партіями та відповідної пропозиції президента Німеччини.
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9 квітня стало відомо, що консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду після тижнів переговорів.
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Угода про формування більшості в Бундестазі та склад нового уряду, яку підписали партії СДП та ХДС/ХСС, містить положення щодо підтримки шляху України до НАТО.