Вибори канцлера Німеччини мають відбутись 6 травня

Це станеться за умови схвалення коаліційної угоди партіями.

У німецькому Бундестазі оголосили орієнтовну дату виборів федерального канцлера.

“Голова німецького Бундестагу Юлія Клекнер готується скликати німецький Бундестаг для виборів Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина у вівторок, 6 травня 2025 року”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що вибори відбудуться за умови схвалення коаліційної угоди партіями та відповідної пропозиції президента Німеччини.