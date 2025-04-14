Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
ГоловнаСвіт

Фінські опозиційні соціал-демократи перемагають на місцевих виборах

Національна коаліція прем’єр-міністра Петтері Орпо посіла друге місце з 21,9%. 

Фінські опозиційні соціал-демократи перемагають на місцевих виборах
Лідер Соціал-демократичної партії Фінляндії Антті Ліндтман
Фото: EPA/UPG

Опозиційні соціал-демократи Фінляндії здобули найбільшу кількість голосів на муніципальних і окружних виборах, які, як багато хто вважав, спрямують невдоволення виборців проти уряду, який підтримує бізнес.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до попередніх результатів, опублікованих Міністерством юстиції в понеділок, соціал-демократи отримали 23% голосів у місцевих радах, що становить 5,3 відсоткових пункти, а Національна коаліція прем’єр-міністра Петтері Орпо посіла друге місце з 21,9%. 

Опозиційно-центристська партія була третьою з 16,4% голосів, а молодший партнер правлячої коаліції Партія фінів впала на 6,8 відсоткового пункту до 7,6% порівняно з виборами 2021 року.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Виборці обрали представників до понад 300 муніципальних рад і 21 ради округу, які контролюють медичні, соціальні та екстрені служби в ширших регіонах.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies