Фінські опозиційні соціал-демократи перемагають на місцевих виборах

Опозиційні соціал-демократи Фінляндії здобули найбільшу кількість голосів на муніципальних і окружних виборах, які, як багато хто вважав, спрямують невдоволення виборців проти уряду, який підтримує бізнес.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до попередніх результатів, опублікованих Міністерством юстиції в понеділок, соціал-демократи отримали 23% голосів у місцевих радах, що становить 5,3 відсоткових пункти, а Національна коаліція прем’єр-міністра Петтері Орпо посіла друге місце з 21,9%.

Опозиційно-центристська партія була третьою з 16,4% голосів, а молодший партнер правлячої коаліції Партія фінів впала на 6,8 відсоткового пункту до 7,6% порівняно з виборами 2021 року.

Виборці обрали представників до понад 300 муніципальних рад і 21 ради округу, які контролюють медичні, соціальні та екстрені служби в ширших регіонах.