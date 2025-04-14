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ЗМІ: глава габонської хунти Бріс Олігі переміг на президентських виборах

Олігі був переважним фаворитом на перемогу приблизно на 30 виборчих дільницях, деякі з них показали результати 100% голосів на його користь.

ЗМІ: глава габонської хунти Бріс Олігі переміг на президентських виборах
Бріс Олігі
Фото: EPA/UPG

Глава габонської хунти Бріс Олігі переміг на президентських виборах, набравши 90,35% голосів, пише France24 з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ країни.

Попередньо явка склала 70,4%.

Уже згідно з першими результатами, оприлюдненими державним каналом CTRI News у неділю вранці, Олігі був переважним фаворитом на перемогу приблизно на 30 виборчих дільницях, деякі з них показали результати 100% голосів на його користь.

Олігі, який у серпні 2023 року завершив корупційне правління родини Бонго, яке тривало понад п’ять десятиліть, прийнявши на себе роль тимчасового президента, пообіцяв повернути країну до демократичного правління. Критики звинувачують Олігі в тому, що він не зміг відійти від років розграбування величезних мінеральних багатств країни під керівництвом Бонго, яким він служив роками.

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Вчора телеканал Gabon24 повідомив, що він “значно попереду” в кількох провінціях центральноафриканської країни.Вибори минули спокійно, на противагу від попередніх виборів у 2016 і 2023 роках, які відзначалися напругою та заворушеннями.

Переможець зіткнеться з низкою проблем багатої на нафту країни, від зруйнованої інфраструктури до бідності і боргів.Олігі намагався позбутися іміджу військового сильного і навіть відмовився від генеральської форми, щоб балотуватися на семирічний термін. Лідер хунти домінував у кампанії, а його семеро суперників на чолі з останнім прем’єр-міністром усуненого лідера Алі Бонго практично непомітними в порівнянні.

Іноземним і незалежним ЗМІ вперше дозволили знімати підрахунок бюлетенів. За першими повідомленнями, міжнародні спостерігачі на виборчих дільницях по всій країні не помітили серйозних інцидентів.

Фото: EPA/UPG

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