Чинного лідера Еквадору оголосили переможцем у президентських перегонах

Даніель Набоа переміг ліву суперницю Луїзу Гонсалес, яку він випередив у 2023 році за лідерство в Еквадорі ‒ на 12 очок.

Чинного президента Еквадору Даніеля Нобоа оголосили переможцем у президентських перегонах в Еквадорі в неділю, після підрахунку понад 90% дійсних голосів, пише DW.

Набоа переміг ліву суперницю Луїзу Гонсалес, яку він випередив у 2023 році за лідерство в Еквадорі ‒ на 12 очок. Гонсалес сказала прихильникам, які скандували, що вона вимагатиме перерахунку голосів, назвавши це “найгіршим і найгротескнішим фальсифікацією виборів в історії Еквадору”.

Після підрахунку 92% бюлетенів Нобоа набрав 55,8% голосів проти 44,1% у Гонсалес, що становить більш ніж мільйон голосів.

Представляючи партію Національної демократичної дії, Набоа випередив свого суперника на 16 746 голосів у першому турі в лютому.

Загалом Нобоа залишався на посаді тимчасового виконувача обов’язків з 2023 року, коли його попередник пішов у відставку через процедуру імпічменту.

Додамо, через високу стурбованість фальсифікаціями виборів обидва кандидати та наставник Гонсалеса, колишній президент Рафаель Корреа, закликали спостерігачів бути пильними.

Понад 13 мільйонів людей мали право голосу, яке є обов’язковим для дорослих віком до 65 років. За не голосування передбачається штраф у розмірі 46 доларів США. Не голосувати можуть люди віком 16 і 17 років, а також для ті, кому більше 65 років.