Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
ГоловнаСвіт

Чинного лідера Еквадору оголосили переможцем у президентських перегонах

Даніель Набоа переміг ліву суперницю Луїзу Гонсалес, яку він випередив у 2023 році за лідерство в Еквадорі ‒ на 12 очок.

Чинного лідера Еквадору оголосили переможцем у президентських перегонах
Даніель Набоа
Фото: EPA/UPG

Чинного президента Еквадору Даніеля Нобоа оголосили переможцем у президентських перегонах в Еквадорі в неділю, після підрахунку понад 90% дійсних голосів, пише DW.

Набоа переміг ліву суперницю Луїзу Гонсалес, яку він випередив у 2023 році за лідерство в Еквадорі ‒ на 12 очок. Гонсалес сказала прихильникам, які скандували, що вона вимагатиме перерахунку голосів, назвавши це “найгіршим і найгротескнішим фальсифікацією виборів в історії Еквадору”.

Після підрахунку 92% бюлетенів Нобоа набрав 55,8% голосів проти 44,1% у Гонсалес, що становить більш ніж мільйон голосів.

Представляючи партію Національної демократичної дії, Набоа випередив свого суперника на 16 746 голосів у першому турі в лютому.

Загалом Нобоа залишався на посаді тимчасового виконувача обов’язків з 2023 року, коли його попередник пішов у відставку через процедуру імпічменту.

Support LB.ua

Додамо, через високу стурбованість фальсифікаціями виборів обидва кандидати та наставник Гонсалеса, колишній президент Рафаель Корреа, закликали спостерігачів бути пильними.

Понад 13 мільйонів людей мали право голосу, яке є обов’язковим для дорослих віком до 65 років. За не голосування передбачається штраф у розмірі 46 доларів США. Не голосувати можуть люди віком 16 і 17 років, а також для ті, кому більше 65 років.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies