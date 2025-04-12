Бріс Олігі, який очолив переворот у серпні 2023 року і оголосив себе перехідним президентом у вересні 2023 року, лідирує в опитуваннях громадської думки.

У Габоні відкрилися виборчі дільниці на президентських виборах, які, як очікується, принесуть голові хунти Бріс Олігі впевнену перемогу, пише DW.

Олігі, який очолив переворот у серпні 2023 року і оголосив себе перехідним президентом у вересні 2023 року, лідирує в опитуваннях громадської думки.

Він проводить кампанію боротьби з корупцією і наголошує на необхідності розриву з династією Омара Бонго та його сина та наступника Алі Бонго, які разом правили Габоном понад 50 років.

Олігі вже передбачив “історичну перемогу” на виборах.

“Будівельник тут, особливий кандидат, той, кого ви закликали”, ‒ сказав він у четвер на своєму заключному мітингу в столиці Лібревілі.

x.com/CamerounTribune

Його головний опонент Білі Бай Нзе назвав себе кандидатом на “повний розрив”.

Він звинуватив Олігі, який очолював Республіканську гвардію в роки правління Бонго, в тому, що він є продовженням старої системи.

Cameroon Tribune, газета із сусіднього Камеруну, опублікувала фотографії голосування у Габоні після відкриття виборчих дільниць. Очікується, що у виборах візьмуть участь близько 920 000 виборців, які обиратимуть з восьми кандидатів. Виборчі дільниці закриються о 18:00 за місцевим часом, остаточні результати очікуються у понеділок.

Це перші вибори в Габоні після перевороту 2023 року, коли династія Бонго відійшла від влади.Колишня французька колонія з населенням 2,3 мільйона людей голосує в умовах високого безробіття, регулярної нестачі електроенергії та води і великого державного боргу.

Вирішальні мінерали, зокрема марганець, а також нафта важливі для економічного майбутнього маленької західноафриканської нації. Але державний переворот 2023 року приніс країні нестабільність, завдавши шкоди репутації стабільності і занепокоївши інвесторів.