Пентагон звільнив командувачку військової бази США у Гренландії після візиту Венса

Полковник С'юзан Маєрс, яка командує базою космічних сил США у Гренландії, була позбавлена посади після того, як у ЗМІ потрапили фрагменти її листування щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Як пише Reuters, Пентагон повідомив про звільнення командувачки "через втрату довіри, порушення субординації та невідповідність дій програмі президента Дональда Трампа".

Що ж до неофіційної причини, то нею, за твердженнями медіа, є лист, у якому Маєрс розкритикувала висловлювання Венса про те, що Данія нібито "не впоралася із завданням захистити Гренландію від дуже агресивних зазіхань Росії та Китаю".

Офіцерка в особистій переписці електронною поштою зазначила, що "не береться розбиратися у нинішній політиці", але "точно знає, що занепокоєння віцепрезидента Венса не відображають те, що насправді відбувалося з базою космічних сил на території Гренландії".