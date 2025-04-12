​ЄС обговорює створення спільного оборонного фонду для закупівель озброєння

Міністри фінансів країн Європейського Союзу в суботу розпочали обговорення створення «Європейського оборонного механізму» — фонду, який централізовано закуповуватиме оборонне обладнання та володітиме ним, пише Reuters.

За користування цим обладнанням країни-члени сплачуватимуть внески, ідеться в документі аналітичного центру Bruegel, який було представлено міністрам для обговорення.

Як зазначається, новий механізм може дозволити фінансувати великі оборонні закупівлі без внесення витрат до національних бюджетів, що є особливо актуальним для країн з високим рівнем державного боргу.

Міністр фінансів Португалії Жоакім Міранда Сарменту зазначив, що кілька держав ЄС вже попередньо підтримали ініціативу, відзначивши, що вона може бути реалізована на основі вже існуючого Європейського стабілізаційного механізму.

«У нас ще залишаються питання щодо мандату, фінансування, внесків і впливу на ринки. Є і технічні, і військові аспекти», — додав Сарменту.

Ініціатива є частиною ширших зусиль Європи з посилення обороноздатності на тлі загроз з боку Росії та усвідомлення, що безпекова залежність від США більше не є надійною.

Фонд може мати значний капітал і здійснювати запозичення на ринку. Його планують створити на основі міжурядової угоди. Серед потенційних учасників розглядаються не лише країни-члени ЄС, а й Велика Британія, Україна та Норвегія.

Як зазначають у Bruegel, централізоване володіння озброєнням дозволить не включати відповідні борги до бюджетів окремих країн, що зменшить фіскальний тиск.

Крім того, EDM сприятиме формуванню єдиного європейського ринку оборонного обладнання, що дозволить зменшити витрати, підвищити сумісність систем та об’єднати ресурси.

Наразі оборонні закупівлі в ЄС залишаються фрагментованими: у 27 країнах існують щонайменше сім типів танків, дев’ять типів самохідних гаубиць і сім типів бойових машин піхоти, що ускладнює спільне використання техніки та підвищує витрати.

За словами Сарменту, фонд міг би зосередитись на стратегічному обладнанні, яке наразі переважно постачають США. Йдеться про системи командування і управління, супутникову розвідку, інтегровані системи ППО, розробку літаків нового покоління, військову логістику, ракетні системи та елементи ядерного стримування.