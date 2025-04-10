Канада відправила до України партію ракетних двигунів.
Про це повідомляє канадська тренувальна місія UNIFIER.
“Отримано понад 40 тис ракетних двигунів CRV-7! Завдяки нашій логістичній підтримці, ЗСУ будуть краще оснащеними для захисту своєї країни”, - йдеться у повідомленні.
Отримано понад 40000 ракетних двигунів CVR-7 !Завдяки нашій логістичній підтримці, #ЗСУ буде краще оснащеними для захисту своєї країни. #Canada #Ukraine pic.twitter.com/uUcNlJYRWa— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) April 8, 2025
Раніше до України вже прибули понад 2 тисячі таких двигунів, та 1,3 тис. боєголовок до цих авіаракет.
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Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.
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Канада вивчає, як безпечно транспортувати в Україну списані авіаракети CRV7, та наскільки корисними вони будуть для ЗСУ.
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Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликає передати Україні списані авіаракети CRV7.
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Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7, старовинної зброї 1980-х років, яка була знята з озброєння на початку 2000-х років.