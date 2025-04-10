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Канада відправила до України 40 тисяч ракетних двигунів

Україна отримала ракетні двигуни CRV-7.

Канада відправила до України 40 тисяч ракетних двигунів
Авіаційні ракети CRV-7
Фото: armedconflicts.com

Канада відправила до України партію ракетних двигунів.

Про це повідомляє канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Отримано понад 40 тис ракетних двигунів CRV-7! Завдяки нашій логістичній підтримці, ЗСУ будуть краще оснащеними для захисту своєї країни”, - йдеться у повідомленні. 

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Раніше до України вже прибули понад 2 тисячі таких двигунів, та 1,3 тис. боєголовок до цих авіаракет.

  • Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.

  • Канада вивчає, як безпечно транспортувати в Україну списані авіаракети CRV7, та наскільки корисними вони будуть для ЗСУ.

  • Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликає передати Україні списані авіаракети CRV7.

  • Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7, старовинної зброї 1980-х років, яка була знята з озброєння на початку 2000-х років. 

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