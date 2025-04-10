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Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині. Загинула людина

Відомо про 5 поранених.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині. Загинула людина
"шахед", фото ілюстративне
Фото: mil.in.ua

10 квітня Росія атакувала Україну кількома групами БпЛА. Один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку на Житомирщині, передає «Суспльне».

Це сталося в Озерному. Під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу дронів.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що через російську атаку загинула людина.

"Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків. Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходиться в лікарнях області. На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги", - розповів Бунечко.

  • Майже щоночі росія атакує Україну ударними БпЛА. 
  • Зокрема, у ніч на 10 квітня російські війська атакували Київ безпілотниками. За інформацією від міського голови Віталія Кличка, постраждали четверо людей. Двох госпіталізували, ще двом надали допомогу на місці.
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