Служба безпеки проводить процесуальні дії з військовополоненими з Китаю, які воювали проти України на боці Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і опублікував відео допиту.

Полонений підтвердив, що ними командував росіянин, а вони "повторювали за ним його дії". Він також розповів, що втратив зброю (автомат Калашникова АК-74) під час атаки дрона.

Чоловік зазначив, що в Україні до нього ставляться краще, ніж у Росії. У разі обміну він хотів би повернутися до своєї країни.

Він також додав, що під час розмови із батьками, він не сказав, що знаходиться в Росії та пішов воювати, щоб вони не хвилювалися.

Як повідомлялося, українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку.

Президент Зеленський заявив, що залучення громадян Китаю у війну – це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати.

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною".