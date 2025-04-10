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Полонений китаєць підтвердив, що воював за росіян, але в разі обміну хотів би повернутися до Китаю

Президент Зеленський опублікував відео допиту. 

Полонений китаєць підтвердив, що воював за росіян, але в разі обміну хотів би повернутися до Китаю
Фото: Скриншот відео

Служба безпеки проводить процесуальні дії з військовополоненими з Китаю, які воювали проти України на боці Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і опублікував відео допиту.

Полонений підтвердив, що ними командував росіянин, а вони "повторювали за ним його дії". Він також розповів, що втратив зброю (автомат Калашникова АК-74) під час атаки дрона. 

Чоловік зазначив, що в Україні до нього ставляться краще, ніж у Росії. У разі обміну він хотів би повернутися до своєї країни. 

Він також додав, що під час розмови із батьками, він не сказав, що знаходиться в Росії та пішов воювати, щоб вони не хвилювалися. 

Як повідомлялося, українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку. 

Президент Зеленський заявив, що залучення громадян Китаю у війну – це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною". 

  • Громадяни Китаю, які зараз воюють проти України, почали надходити на службу до Росії ще в минулому році. За даними LB.ua, наданими розвідувальними службами, громадяни КНР почали прибувати до російських центрів підготовки переважно восени 2024. А контракти з російською армією вони укладали ще з весни 2024-го і навіть з літа 2023-го. 

  • Росія і раніше використовувала громадян інших держав у бойових діях. Переважно це представники бідних країн, які погоджувалися воювати за гроші або потрапляли на фронт обманом: їм обіцяли роботу в Росії. Були й іранські інструктори, що тренували росіян на дронах типу "шахед". Військових КНДР Росія застосовує саме як контингент, а не окремих завербованих громадян. 

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