Міністр оборони Британії назвав основні цілі «коаліції охочих»

«Коаліція охочих» на чолі з Великою Британією та Францією має чотири основні цілі. Вони будуть стояти перед майбутніми силами гарантування безпеки України.

Про це сказав міністр оборони Великобританії Джон Гілі на початку засідання коаліції у Брюсселі 10 квітня, передає «Європейська правда».

Йдеться про безпеку в небі, на морі та на землі та посилення ЗСУ.

«Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором», – заявив Гілі.

Міністр підкреслив, що допоможуть досягти цілей «сили гарантування безпеки». Їх формат ще не узгодили, але це буде майбутня військова місія «коаліції охочих».

Гілі повідомив, що на засіданні 10 квітня представники 30 держав-учасниць коаліції обговорять, військове планування і сфокусуються на «оперативному плануванні коаліції і тому, як нам забезпечити повну готовність до моменту досягнення мирної угоди».

«30 країн пов'язані простою вірою в те, що мир можливий, і ми повинні бути готові до того, що він настане. Ось чому робота цієї коаліції є життєво важливою. Ми активізуємось. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну, міністру Умєрову та українському народові. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми будемо стояти з вами в мирі», – сказав британський міністр оборони.