Міністр оборони Британії назвав основні цілі «коаліції охочих»

«Коаліція охочих» на чолі з Великою Британією та Францією має чотири основні цілі. Вони будуть стояти перед майбутніми силами гарантування безпеки України.
Про це сказав міністр оборони Великобританії Джон Гілі на початку засідання коаліції у Брюсселі 10 квітня, передає «Європейська правда».
Йдеться про безпеку в небі, на морі та на землі та посилення ЗСУ.
«Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором», – заявив Гілі.
Міністр підкреслив, що допоможуть досягти цілей «сили гарантування безпеки». Їх формат ще не узгодили, але це буде майбутня військова місія «коаліції охочих».
Гілі повідомив, що на засіданні 10 квітня представники 30 держав-учасниць коаліції обговорять, військове планування і сфокусуються на «оперативному плануванні коаліції і тому, як нам забезпечити повну готовність до моменту досягнення мирної угоди».
«30 країн пов'язані простою вірою в те, що мир можливий, і ми повинні бути готові до того, що він настане. Ось чому робота цієї коаліції є життєво важливою. Ми активізуємось. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну, міністру Умєрову та українському народові. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми будемо стояти з вами в мирі», – сказав британський міністр оборони.
- Перебуває на засіданні коаліції і глава Міноборони України Рустем Умєров.
- «Коаліція охочих» - об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Вона вперше зібралася у Парижі наприкінці березня, долучилися лідери близько 30 держав, до речі, не лише європейських.
- Тоді учасники коаліції досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: міцна українська армія, сили гарантування і ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.
- Також всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть.