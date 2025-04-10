Технічні консультації України і США щодо копалин розпочнуться 11 квітня

Технічні консультації між Україною і США щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні.
Як пише Радіо Свобода, про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
"Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра", – сказала політикиня.
За її словами, угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.
"Я дійсно можу підтвердити, що нічого в угоді не може обговорюватися з Україною таким чином, щоб це підривало наявні зобов’язання України, включно з фінансовими – в межах Ukraine facility, макрофінансової допомоги, співпраці з МВФ. Це не може бути предметом жодного переговорного формату. А це означає, що відповідні коригування повинні бути внесені в формат угоди пізніше", – зазначила Стефанішина.
- Раніше про те, що Україна відправить делегацію до Вашингтону для переговорів щодо деталей нового проєкту угоди щодо корисних копалин, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, до складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції і фінансів.
- За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна вже виробила свою позицію та бачення тексту угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів зі Сполученими Штатами Америки.
- Зеленський каже, що угода про надра має бути вигідна і США, і Україні, а росіяни пропонують Штатам “порожній документ” під виглядом договору про корисні копалини.
- Перший варіант угоди мали підписати Володимир Зеленський і Дональд Трамп 28 лютого. Але їхня зустріч закінчилася словесною перепалкою, тож документ не підписали, хоча все для цього було готове.
- Наприкінці березня The Washington Post оприлюднив матеріал про те, що новий варіант угоди про корисні копалини, який раніше отримав Офіс президента, не має шансів на підписання. За словами співрозмовників видання, 55-сторінковий документ виглядає так, "наче Україна програла США війну, її захопили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації".