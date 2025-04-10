Технічні консультації України і США щодо копалин розпочнуться 11 квітня

Угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.

Технічні консультації між Україною і США щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра", – сказала політикиня.

За її словами, угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.

"Я дійсно можу підтвердити, що нічого в угоді не може обговорюватися з Україною таким чином, щоб це підривало наявні зобов’язання України, включно з фінансовими – в межах Ukraine facility, макрофінансової допомоги, співпраці з МВФ. Це не може бути предметом жодного переговорного формату. А це означає, що відповідні коригування повинні бути внесені в формат угоди пізніше", – зазначила Стефанішина.