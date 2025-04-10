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Макрон анонсував визнання Францією Палестини

Але лише у відповідь на дипломатичні кроки щодо Ізраїлю від арабських держав.

Макрон анонсував визнання Францією Палестини
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнання незалежності Палестини з боку його держави може відбутися вже у червні цього року.

Як пише Reuters, умовою цього є "колективна динаміка", яка полягатиме в одночасному визнанні низкою арабських держав суверенітету Ізраїлю. Макрон вважає, що на початку літа потрібно провести конференцію за участі Саудівської Аравії та інших країн, на якій і можуть відбутися взаємні дипломатичні кроки.

Майже 150 членів ООН, включно з Україною, визнали Палестину самостійною державою. Але у цьому списку відсутні такі помітні представники західного світу як Сполучені Штати, Франція, Велика Британії та Німеччина.

Водночас Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Сирія та Ємен відмовляються від дипломатичних відносин із Ізраїлем.

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