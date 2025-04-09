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Обвал даху в домініканському клубі забрав життя щонайменше 124 осіб

Наразі ідентифіковано 54 жертви.

Обвал даху в домініканському клубі забрав життя щонайменше 124 осіб
Обвал даху в домініканському клубі забрав життя щонайменше 124 осіб
Фото: EPA/UPG

У Домініканській Республіці у культовому нічному клубі Jet Set обвалився дах. В результаті цього загинуло щонайменше 124 людини, сотні отримали поранення.

Про це повідомляє AP

Представники Національного інституту судової патології зачитали імена 54 жертв, яких вони ідентифікували.

Чиновники заявили, що вони вже доставили 28 тіл їхнім родинам, але ще не мають підрахунку всіх знайдених тіл. За словами офіційних осіб, постраждало понад 250 людей.

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Зазначається, що клуб Jet Set у Санто-Домінго був переповнений музикантами, професійними спортсменами та урядовцями, коли весь дах обвалився. Бетонні плити вбили одних миттєво, а десятки інших залишилися в пастці на танцполі.

Серед жертв – ікона меренге Руббі Перес, який співав для натовпу перед катастрофою. 

Рятувальники все ще шукають тих, хто вижив, чиновники заявили, що врятували 145 людей з-під уламків нічного клубу.

Понад 20 поранених залишалися госпіталізованими в середу, зокрема щонайменше вісім у критичному стані.

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