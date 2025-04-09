Акції США різко зросли після рішення Трампа про 90-денну паузу на запровадження додаткових мит для більшості країн

Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу на застосування додаткових мит для більшості країн всі три основні фондові індекси зросли, продемонструвавши найкращий денний результат за останні 17 років.

“Грунтуючись на тому факті, що понад 75 країн звернулися до представників Сполучених Штатів, включаючи Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів і Офіс торгового представника США, для переговорів про вирішення... і що ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не застосували жодних заходів у відповідь Сполученим Штатам, я дозволив 90-денну паузу та суттєво знижений зворотний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, який також набуває чинності негайно”, – написав Дональд Трамп у Truth Social.

Після цієї заяви порівняльний індекс S&P 500 на Уолл-стріт піднявся на 9,5%, ставши найкращим днем з 2008 року. Технологічний індекс Nasdaq Composite піднявся на 12,2%, досягнувши найбільшого одноденного зростання з 2001 року.

До середини дня ринкова вартість американських акцій зросла на 4,8 трильйона доларів, повідомляє The Wall Street Journal.

Взаємні мита Трампа щодо майже 100 країн набули чинності у середу вночі, включаючи 104% мита на китайський імпорт.

У середу Пекін заявив, що підвищить мита на імпорт США до 84%. У відповідь Дональд Трамп написав, що негайно підвищив мито на товари з Китаю до 125%.