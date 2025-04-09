Китай збільшив мита на американські товари до 84%. Вони наберуть чинності вже завтра

Китай запроваджує 84% мита на американські товари з четверга, 10 квітня, збільшивши їх із попередніх 34%, передає Reuters із посиланням на Мінфін Китаю.
Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита на американські товари.
Також відомство повідомило, що додало 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».
Компанії, додані до списку експортного контролю, включають American Photonics і Novotech. Експорт товарів подвійного призначення цим компаніям буде заборонено.
Особам, доданим до списку ненадійних організацій, включаючи Shield AI і Sierra Nevada Corporation, буде заборонено займатися імпортною та експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм, а також інвестувати в Китай.
Напередодні США запровадили 104% мита проти Китаю.
- Раніше, 4 квітня, Китай оголосив про низку додаткових мит і обмежень проти американських товарів як контрзахід до різких мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом – китайське Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.
- Тоді Трамп заявив, що дає Китаю одну добу на те, щоб ухвалити рішення не застосовувати проти американських товарів ставку митного збору у розмірі 34%. Американський президент наголосив, що Пекін «перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання», а в разі відмови виконувати його вимогу з 9 квітня Вашинтон застосує до китайських товарів додаткові мита у розмірі 50%, довівши загальні тарифи до понад 100% від вартості товарів.
- 8 квітня уряд Китаю заявив, що “боротиметься до кінця”, якщо США продовжать ескалацію торгової війни.