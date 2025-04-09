Китай збільшив мита на американські товари до 84%. Вони наберуть чинності вже завтра

Також Китай додав 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».

Китай запроваджує 84% мита на американські товари з четверга, 10 квітня, збільшивши їх із попередніх 34%, передає Reuters із посиланням на Мінфін Китаю.

Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита на американські товари.

Також відомство повідомило, що додало 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».

Компанії, додані до списку експортного контролю, включають American Photonics і Novotech. Експорт товарів подвійного призначення цим компаніям буде заборонено.

Особам, доданим до списку ненадійних організацій, включаючи Shield AI і Sierra Nevada Corporation, буде заборонено займатися імпортною та експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм, а також інвестувати в Китай.

Напередодні США запровадили 104% мита проти Китаю.