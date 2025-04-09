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Китай збільшив мита на американські товари до 84%. Вони наберуть чинності вже завтра

Також Китай додав 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».

Китай збільшив мита на американські товари до 84%. Вони наберуть чинності вже завтра
Голова Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Китай запроваджує 84% мита на американські товари з четверга, 10 квітня, збільшивши їх із попередніх 34%, передає Reuters із посиланням на Мінфін Китаю. 

Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита на американські товари.

Також відомство повідомило, що додало 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».

Компанії, додані до списку експортного контролю, включають American Photonics і Novotech. Експорт товарів подвійного призначення цим компаніям буде заборонено.

Особам, доданим до списку ненадійних організацій, включаючи Shield AI і Sierra Nevada Corporation, буде заборонено займатися імпортною та експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм, а також інвестувати в Китай.

Напередодні США запровадили 104% мита проти Китаю. 

  • Раніше, 4 квітня, Китай оголосив про низку додаткових мит і обмежень проти американських товарів як контрзахід до різких мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом – китайське Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.
  • Тоді Трамп заявив, що дає Китаю одну добу на те, щоб ухвалити рішення не застосовувати проти американських товарів ставку митного збору у розмірі 34%. Американський президент наголосив, що Пекін «перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання», а в разі відмови виконувати його вимогу з 9 квітня Вашинтон застосує до китайських товарів додаткові мита у розмірі 50%, довівши загальні тарифи до понад 100% від вартості товарів. 
  • 8 квітня уряд Китаю заявив, що “боротиметься до кінця”, якщо США продовжать ескалацію торгової війни.
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