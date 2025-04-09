FT: споживачі у США зіткнуться з різким підвищенням цін через тарифи Дональда Трампа

Аналітики передбачають різке зростання найближчими місяцями цін на шкіряні вироби, одяг, меблі та побутову електроніку для домогосподарств США, пише Financial Times.

Країна значною мірою залежить від імпорту з країн, на які націлені масштабні мита Дональда Трампа, вважають вони.

Економісти Федерального резерву Річмонда прогнозують, що мита, які мають набути чинності в середу, матимуть “непропорційний вплив” на різні галузі, що імпортують промислові товари з Азії, включно зі шкірою та одягом.

Товари, що імпортуються в США з Китаю, обкладаються митом більшим ніж 104% після того.

Трамп минулого тижня запровадив 46% тариф для В'єтнаму, другого за величиною експортера одягу до США після Китаю та основного постачальника шкіряних виробів, таких як сумки. Це один із найвищих тарифів.

Для Камбоджі, яка постачає одяг таких брендів, як Lululemon та Hugo Boss, встановлено тариф у розмірі 49%.

Смартфони, ноутбуки та ігрові консолі, ймовірно, стануть дорожчими для споживачів у США, особливо тому, що багато з найвищих тарифів Трампа націлені на такі країни, як В'єтнам та Тайвань, зазначив віцепрезидент Асоціації споживчих технологій Ед Брзитва.

Він додав, що компанії перемістили виробництво до цих країн на тлі все більшої торгової напруженості між США та Китаєм під час першого терміну Трампа на посаді президента.

Економісти очікують, що тарифи опосередковано вплинуть на споживчі ціни, хоча деякі компанії можуть у довгостроковій перспективі спробувати пом'якшити фінансовий вплив через розробку нових ланцюжків поставок.

Єльська бюджетна лабораторія, аналітичний центр з питань політики, оцінює, що домогосподарства США витрачатимуть у середньому на 3800 доларів більше щороку з 2026 року внаслідок інфляції, спричиненої тарифами, за умови відсутності дій з боку федералів.