МВФ попередньо погодив кредит на 20 мільярдів доларів для Аргентини

Міжнародний валютний фонд заявив про досягнення попередньої домовленості з Аргентиною щодо надання кредиту у розмірі 20 мільярдів доларів.

Як пише Associated Press, пакет допомоги потребує фінального затвердження з боку ради директорів. Ймовірно, зібрання з цього приводу відбудеться вже найближчими днями.

Фонд раніше відзначав зусилля президента Аргентини Хав'єра Мілея щодо скорочення бюджетного дефіциту та боротьби з інфляцією, яких політику вдалося досягти шляхом жорсткої економії. Проте рішення щодо кредиту довелося чекати довго: південноамериканська країна і так є найбільшим боржником МВФ, що з 1958 року отримав аж 22 позики.

Мілей зміг вперше за багато років позбавити Аргентину бюджетного дефіциту, скоротивши державні служби, суттєво зменшивши обсяги соціальних виплат та запровадивши цінове регулювання. Проте без грошей від МВФ йому не вдається створити достатні резерви для відмови від валютного контролю, який передбачає заборону виведення коштів з країни та відлякує потенційних закордонних інвесторів.