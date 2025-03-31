Україна зобов'язується скасувати "правки Лозового" та надати САП повноваження екстрадиції, - оновлений Меморандум із МВФ

Україна зобов'язується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які нададуть повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію, а також скасують так звані "правки Лозового" до кінця липня 2025 року.
Про це йдеться в оновленій Програмі розширеного фінансування EFF для України, оприлюдненій на сайті МВФ.
"З метою посилення ефективності розслідування корупційних злочинів будуть внесені подальші зміни до КПК, зокрема надання Генеральному прокурору можливості делегувати САП управління запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу у зв’язку з розслідуваннями корупції, скасування обов’язкового закриття досудового розслідування через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.
Також, згідно документу, з метою оперативного та всебічного розслідування кримінальних правопорушень та захисту прав сторін у кримінальному провадженні після закінчення строків і клопотання обвинуваченого або потерпілих сторін буде надано можливість слідчому судді своєчасно змусити прокурорів прийняти рішення про досудове розслідування (або закрити провадження, або завершити досудове розслідування, або відхилити рух по справі).
Структурним маяком цих зобов'язань був кінець грудня 2024 року. Оскільки ці зміни не було внесено до законодавства, оновленим документом пропонується пролонгувати їх до кінця липня 2025 року.
Також до кінця липня продовжується виконання зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро Структурним орієнтиром для аудиту був лютий 2025 року, але зобов'язання не було виконано.
"Аудитори продовжують збирати та оцінювати інформацію та добре співпрацюють з НАБУ та іншими відповідними зацікавленими сторонами. На основі аналізу, проведеного аудиторами, аудиторський звіт міститиме чіткі, аргументовані та доказові висновки, а також пріоритетні рекомендації щодо ефективності НАБУ та його операційної та інституційної незалежності", - наголошується в документі.
Крім того, серед зобов'язань, зазначених в оновлений версії меморандуму, – забезпечення НАБУ доступом до незалежних і компетентних судових експертів до кінця липня 2025 року.
- Нагадаємо, "правки Лозового" до Кримінального процесуального кодексу набули чинності 15 березня 2018 року. Вони передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада скасувала частину "правок Лозового" і дала НАБУ і ДБР право на прослуховування. Президент Зеленський також запропонував скасувати ці правки.
- У 2023 році парламент ухвалив законопроєкт №10060 щодо незалежності САП, але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".
- В грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс законопроєкт, який передбачає виключити норму, за якою кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.
- Згодом до Верховної Ради подали ще три альтернативні законопроєкти. Зокрема, НАБУ та САП підтримали законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.