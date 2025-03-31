Новий прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів

Він заявив, що острів "сам визначає своє майбутнє".

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Сполучені Штати не отримають острів.

Про це Нільсен написав у Фейсбуці.

"Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримують Гренландію. Дозвольте мені сказати чітко: Сполучені Штати цього не отримають. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі визначаємо наше майбутнє", – зазначив прем'єр.

За його словами, відповідь (Трампу-ред.) повинна були спокійною.

"Ми не повинні реагувати зі страхом. Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно. І саме через ці цінності ми повинні ясно, виразно і спокійно показати американському президенту, що Гренландія наша. Ось так було вчора. Ось як воно сьогодні. І так буде надалі", – написав він.