Новий прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Сполучені Штати не отримають острів.
Про це Нільсен написав у Фейсбуці.
"Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримують Гренландію. Дозвольте мені сказати чітко: Сполучені Штати цього не отримають. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі визначаємо наше майбутнє", – зазначив прем'єр.
За його словами, відповідь (Трампу-ред.) повинна були спокійною.
"Ми не повинні реагувати зі страхом. Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно. І саме через ці цінності ми повинні ясно, виразно і спокійно показати американському президенту, що Гренландія наша. Ось так було вчора. Ось як воно сьогодні. І так буде надалі", – написав він.
- Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
- За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.
- Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.
- Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів.
- Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.