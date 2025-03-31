«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
ГоловнаСвіт

Новий прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів

Він заявив, що острів "сам визначає своє майбутнє". 

Новий прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів
Лідер Демократичної партії Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен
Фото: EPA/UPG

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Сполучені Штати не отримають острів.

Про це Нільсен написав у Фейсбуці. 

"Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримують Гренландію. Дозвольте мені сказати чітко: Сполучені Штати цього не отримають. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі визначаємо наше майбутнє", – зазначив прем'єр.

За його словами, відповідь (Трампу-ред.) повинна були спокійною.

"Ми не повинні реагувати зі страхом. Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно. І саме через ці цінності ми повинні ясно, виразно і спокійно показати американському президенту, що Гренландія наша. Ось так було вчора. Ось як воно сьогодні. І так буде надалі", – написав він. 

  • Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над  Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
  • За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.
  • Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.
  • Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів. 
  • Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies