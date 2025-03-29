Гренландія отримала нового прем'єр-міністра

В день небажаного візиту американської делегації до Гренландії острів отримав нового очільника уряду - присягу склав 33-річний Єнс-Фредерік Нільсен.

Як пише Reuters, колишній міністр промисловості та мінералів став наймолодшим прем'єр-міністром в історії залежної данської території. У своїй першій промові він закликав гренландців до "єдності в час, коли ми як народ перебуваємо під тиском".

Нільсен є прихильником відділення від Данії, але лише за умови створення сильної економіки, що дозволить країні розвиватися без грантової допомоги Копенгагена, яку оцінюють в 1 мільярд доларів на рік. Він також сподівається використати досвід роботи у міністерстві, відповідальному за гренландські надра, для досягнення угод про розвиток видобутку, зокрема і зі Сполученими Штатами.

Новий гренландський прем'єр захоплюється полюванням, має кілька титулів у бадмінтоні та відомий тим, що на партійних з'їздах співає народні пісні.