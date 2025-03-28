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У США суд наказав зупинити спроби Трампа ліквідувати “Голос Америки”

Журналісти “Голосу Америки” вважають, що дії адміністрації Трампа порушили їхні права згідно з Першою поправкою.

У США суд наказав зупинити спроби Трампа ліквідувати “Голос Америки”
Стів Лодж стоїть на акції протесту перед будівлею штаб-квартири VOA у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 17 березня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У США федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації Дональда Трампа з ліквідації “Голосу Америки”. 

Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені виніс рішення під час слухання за позовом журналістів “Голосу Америки” та їхніх профспілок. 

У позові журналістів стверджується, що дії адміністрації, як-от відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушили права журналістів за Першою поправкою.

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Тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день. 

Крім того, очікує на розгляд окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.

  • Обраний президент США Дональд Трамп призначив журналістку Карі Лейк головою медіа "Голос Америки". Лейк упродовж майже 30 років працювала ведучою на телебаченні, але звільнилася у 2021 році на тлі звинувачень у поширенні неправдивої інформації про пандемію коронавірусу. 
  • Керівник американського Департаменту ефективності уряду Ілон Маск висловився за те, аби закрити “Радіо Свободу” та “Голос Америки”.
  • Раніше президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 
  • Після припинення фінансування "Голосу Америки" в адміністрації Дональда Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".
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