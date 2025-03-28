У США суд наказав зупинити спроби Трампа ліквідувати “Голос Америки”

У США федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації Дональда Трампа з ліквідації “Голосу Америки”.
Про це повідомляє The New York Times.
Суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені виніс рішення під час слухання за позовом журналістів “Голосу Америки” та їхніх профспілок.
У позові журналістів стверджується, що дії адміністрації, як-от відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушили права журналістів за Першою поправкою.
Тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день.
Крім того, очікує на розгляд окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.
- Обраний президент США Дональд Трамп призначив журналістку Карі Лейк головою медіа "Голос Америки". Лейк упродовж майже 30 років працювала ведучою на телебаченні, але звільнилася у 2021 році на тлі звинувачень у поширенні неправдивої інформації про пандемію коронавірусу.
- Керівник американського Департаменту ефективності уряду Ілон Маск висловився за те, аби закрити “Радіо Свободу” та “Голос Америки”.
- Раніше президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом.
- Після припинення фінансування "Голосу Америки" в адміністрації Дональда Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".