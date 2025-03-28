У США суд наказав зупинити спроби Трампа ліквідувати “Голос Америки”

Журналісти “Голосу Америки” вважають, що дії адміністрації Трампа порушили їхні права згідно з Першою поправкою.

Стів Лодж стоїть на акції протесту перед будівлею штаб-квартири VOA у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 17 березня 2025 року.

У США федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації Дональда Трампа з ліквідації “Голосу Америки”.

Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені виніс рішення під час слухання за позовом журналістів “Голосу Америки” та їхніх профспілок.

У позові журналістів стверджується, що дії адміністрації, як-от відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушили права журналістів за Першою поправкою.

Тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день.

Крім того, очікує на розгляд окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.

Обраний президент США Дональд Трамп призначив журналістку Карі Лейк головою медіа "Голос Америки". Лейк упродовж майже 30 років працювала ведучою на телебаченні, але звільнилася у 2021 році на тлі звинувачень у поширенні неправдивої інформації про пандемію коронавірусу.