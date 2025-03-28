Fitch: країни ЄС зможуть витратити лише близько 500 млрд євро на оборону у наступні п’ять років

Ця сума є меншою, ніж 800 мільярдів євро, які планує витратити блок.

Країни Європейського Союзу зможуть витратити лише близько 500 мільярдів євро на оборону в найближчі роки, пише Reuters з посиланням на рейтингове агентство Fitch Ratings.

Ця сума є меншою, ніж 800 мільярдів євро, які зараз пропонує витратити блок. ЄС розглядає можливість різкого збільшення витрат на оборону, оскільки країни-члени стурбовані тим, що США, які гарантували безпеку Європи після закінчення Другої світової війни, більше не хочуть це робити. Ці пропозиції перекидають левову частку фінансування на національні уряди, пом’якшуючи правила ЄС щодо державних фінансів, щоб мобілізувати 650 мільярдів євро витрат. Їх доповнять 150 мільярдів євро позик на оборону, які ЄС надасть державам-членам.

“Це великий виклик у той час, коли деякі з найбільших держав-членів стикаються з високим рівнем боргу та дефіциту”, ‒ зазначає видання.

“500 мільярдів ‒ це те, що, за нашими оцінками, є здійсненним або можливим протягом наступних чотирьох-п’яти років”, ‒ сказав на вебінарі Федеріко Барріга-Салазар, старший директор суверенного управління Fitch.

Барріга-Салазар додав, що країни, розташовані далі від Росії, можуть відчувати меншу потребу витрачати кошти. Наприклад Італія висловила обережність щодо додаткових витрат.

Рейтингове агентство прогнозує, що витрати на оборону в довгостроковій перспективі досягнуть 3,3% виробництва в Німеччині, яка переглядає свої конституційно закріплені правила запозичень для збільшення витрат, і аналогічний рівень у Франції. Але він досягне лише 2% в Італії та Іспанії, які зараз найменше витрачають на оборону в блоці – нижче 2%.

Витрати на оборону в Європі загалом залишаться на рівні 2,5-2,6% ВВП до 2028 року, підрахував Барріга-Салазар, що також не відповідає амбіціям НАТО підвищити витрати вище 3%.

Експерт додав, що урядам знадобляться заходи для компенсації зростання витрат, щоб запобігти зростанню бюджетного дефіциту в ЄС до 6% у середньостроковій перспективі з нинішнього рівня менше 3%. Витрати зростають не лише на оборону, але й на клімат, старіння населення та процентні виплати.