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Times: Мелоні відкидає оборонний план ЄС на 800 мільярдів євро

Італія надає пріорітетність охороні здоров'я, ніж оборонному сектору.

Times: Мелоні відкидає оборонний план ЄС на 800 мільярдів євро
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, відхилила оборонний план ЄС на 800 мільярдів євро, представлений Урсулою фон дер Ляєн напередодні.

Про це повідомляє The Times.

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала державам-членам ЄС виділити 150 мільярдів євро на витрати на оборону, а також запровадити нове правило, яке дозволить урядам виключати витрати на оборону в розмірі до 1,5% ВВП із боргових обмежень ЄС. Це потенційно могло б розширити фінансування ще на 650 мільярдів євро.

Але перед зустріччю на саміті в Брюсселі Прем'єр Італії Джорджія Мелоні сказала, що вона хоче зосередитися на використанні інвестицій приватного сектора для збільшення оборонних витрат замість того, щоб накопичувати державний борг. "Обережність Мелоні відображає настрої італійських виборців і партій, які не підтримують пріоритетність оборони перед витратами на охорону здоров’я".

  • Під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок Італія та Іспанія заявили про неготовність наразі підтримати план голови європейської дипломатії Каї Каллас щодо збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів євро у 2025 році.
  • Джорджія Мелоні не схвалює відправлення миротворчих військ в Україну і назвала цей план "ризикованим".
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