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Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні

Третя та четверта економіки ЄС прагнуть зачекати на розвиток подій.

Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок Італія та Іспанія заявили про неготовність наразі підтримати план голови європейської дипломатії Каї Каллас щодо збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів євро у 2025 році.

Як пише Reuters, очільники МЗС двох країн озвучили бажання урядів спершу побачити результати перемовин президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна й зрозуміти, чи будуть здійснені нові кроки до досягнення миру.

Попри статус третьої та четвертої економік ЄС, Італія та Іспанія пасуть задніх за обсягом допомоги Україні, витративши на ці потреби менше 0,5% свого ВВП - так само як Словенія, Португалія, Греція та Кіпр. Абсолютним аутсайдером є Угорщина, натомість понад 2% свого валового продукту конвертували у зброю для нашої держави Естонія, Данія та Литва. 

Словаччина заявила, що не блокуватиме ініціативу щодо 40 мільярдів євро для України, але й не робитиме свого внеску в цю суму.  

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