Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок Італія та Іспанія заявили про неготовність наразі підтримати план голови європейської дипломатії Каї Каллас щодо збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів євро у 2025 році.

Як пише Reuters, очільники МЗС двох країн озвучили бажання урядів спершу побачити результати перемовин президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна й зрозуміти, чи будуть здійснені нові кроки до досягнення миру.

Попри статус третьої та четвертої економік ЄС, Італія та Іспанія пасуть задніх за обсягом допомоги Україні, витративши на ці потреби менше 0,5% свого ВВП - так само як Словенія, Португалія, Греція та Кіпр. Абсолютним аутсайдером є Угорщина, натомість понад 2% свого валового продукту конвертували у зброю для нашої держави Естонія, Данія та Литва.

Словаччина заявила, що не блокуватиме ініціативу щодо 40 мільярдів євро для України, але й не робитиме свого внеску в цю суму.