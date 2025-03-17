До медиків звернулись мешканці Херсона, які днями постраждали від російських атак

Ще двом постраждалим від ворожих обстрілів Дніпровського району Херсона знадобилась медична допомога.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

“До медиків звернулась 68-річна жінка, яка ще 14 березня близько 21:00 отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку”, - повдомив Мрочко.

59-річний чоловік звернувся до лікарів з такими ж симптомами. Він потрапив під обстріл російських окупантів у суботу.

Потерпілим надана необхідна медична допомога, вони лікуватимуться амбулаторно.