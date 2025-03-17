Росіяни атакували дронами село на Харківщині. Є поранена

Ворог застосував КАБи і дрони під час обстрілів Богодухівського району.

наслідки російського обстрілу підприємства у Богодухові 8 березня 2025 року

Російські війська вкотре обстріляли Богодухівський район Харківщини. Постраждала жінка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 17 березня близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаударів по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства.

Також сьогодні орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес.

Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги.